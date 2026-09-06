Căruțe de reparat, oi de adunat, bagaje cărate prin deșert, o primă noapte în iurte, în combinații surprinzătoare, și un masaj tradițional care se lasă cu multe țipete sunt doar câteva dintre provocările debutului de sezon.

Irina Fodor: „Aventura voastră începe în acest deșert: noul Drum al Mătăsii”

Bine ați venit în Uzbekistan! Aventura voastră începe în acest deșert: noul Drum al Mătăsii” sunt cuvintele care dau startul uneia dintre cele mai spectaculoase aventuri Asia Express. De aici înainte, concurenții trebuie să se descurce singuri. Nu știu unde vor dormi, nu știu exact încotro trebuie să meargă și nici ce îi așteaptă până la prima destinație.

Asia Express episod 1 (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Prima noapte va fi petrecută într-o tabără de iurte, locuințele tradiționale folosite de uzbecii din deșert. Dar nici aici lucrurile nu sunt atât de simple. Prima pereche care a ajuns la destinație primește privilegiul de a avea o iurtă doar pentru ea. Restul concurenților trebuie să doarmă câte două echipe în aceeași iurtă.

Mai mult, chiar ei trebuie să decidă cine cu cine va împărți noaptea. Astfel iau naștere combinații la care nimeni nu s-ar fi așteptat, iar înainte ca întrecerea să înceapă cu adevărat, concurenții au deja ocazia să se studieze, să se apropie și să descopere personalitățile celor alături de care vor parcurge Drumul Mătăsii.

Prima misiune din Asia Express se lasă cu multe țipete

Prima destinație a acestui sezon este Bukhara, unul dintre orașele emblematice ale Drumului Mătăsii, iar prima misiune îi așteaptă la Bozori Kord Bathhouse, un hamam în care concurenții sunt pe cale să descopere că noțiunea de „masaj” poate avea un cu totul alt înțeles în Asia Express. Uzbekistanul a fost considerat timp de secole un adevărat „leagăn al cunoașterii”, iar hamamurile erau frecventate de călătorii Drumului Mătăsii pentru beneficiile pe care se credea că le au asupra sănătății. În primul episod, concurenții devin chiar ei pacienții unuia dintre cele mai vechi hamamuri din Bukhara.

Ceea ce la prima vedere ar putea părea un moment de relaxare se transformă rapid într-una dintre cele mai savuroase misiuni ale debutului de sezon.

În fiecare echipă, un concurent trebuie să treacă prin masajul Bukhara, iar celălalt printr-o curățare cu ghimbir. Avertismentul primit înainte de începerea probei nu lasă însă loc de interpretări: ambele tratamente creează disconfort. Masajul de acasă nu se potrivește însă deloc cu cel din Asia Express, iar prima misiune a sezonului se lasă cu multe țipete, reacții pe măsură și o experiență pe care concurenții nu o vor uita prea curând.

Când se difuzează Asia Express la Antena 1

De la primele ore petrecute în mijlocul deșertului și prima noapte în iurte până la primul autostop, primul hamam și prima luptă pentru Amuletă, debutul noului sezon îi aruncă pe concurenți direct în necunoscut și le arată că, pe Drumul Mătăsii, nimic nu va fi așa cum se așteaptă.

Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1 şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00 şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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