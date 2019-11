De Florian Gheorghe,

Profesorii au un rol foarte important în formarea copiilor, iar Mihai Mărgineanu, în postura de părinte, știe bine asta. De aceea, își ține copiii sub observație, dar cu moderație. Nici nu îi critică, nici nu îi răsfață prea mult. Din fericire, artistul a găsit un model de educație cu rezultate excepționale, de care este mândru: “Nu mă implic niciodată în temele lor pentru acasă, de fapt n-am făcut niciodată lecții cu copiii mei. Le fac singuri, fără vreo presiune. Sincer, mă gândesc că, de m-aș implica, nici n-aș putea să fac lecții cu fii-mea, care nu prea iubește matematica, de exemplu. Dar învață matematică pentru că i-am explicat că nu trebuie să o iubescă, ci să știe cât de cât, pentru că ajută mintea. Cum s-o învăț eu, care am uitat multe din ceea ce am învățat în gimnaziu? Vă recunoaște asta un pilot de aviație care se bazează tot pe matematică. Cum să-i ajut atunci când simt că ai mei copii sunt mai tari decât mine la unele materii?”, ne spune artistul, care se dezlipește de rolul naiv din serialul “Las Fierbinți” și vorbește cât se poate de serios despre relația cu cei doi copii, pe care i-a protejat mereu de expunerea media.

Mihai Mărgineanu alături de copiii săi, pe când erau de-o șchioapă

„Copiii mei învață la stat, nu la școli private”

Deși este o adevărată modă în rândul vedetelor să plătească sume colosale pentru educația copiilor, Mărgineanu este de cu totul altă părere: “Copiii mei nu sunt la școli private, nu mă uit în curțile altora din breasla artistică atunci când zic asta. Consider școlile private că-s pentru părinți, nu pentru copii. Acei părinți care stau liniștiți că așa n-au cum să dea greș și spun: «Uite, plătesc școală privată, n-are voie să greșească băiatul meu». Ai mei învață nu în Spania, nici la școli particulare, ci la gimnaziul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, o școală unde Alexandra (clasa a VI-a) și Tudor (clasa a VII-a) sunt foarte fericiți. Chiar și eu sunt fericit că învață dimineața și că, astfel, îmi pot face clar planificarea zilei. Consider foarte important să-i duc personal la școală, n-avem șofer. Se «sparg» în discuții, aflu lucruri despre ceea ce fac ei, despre pasiunile lor. O dată pe săptămână iau prânzul cu ei. Stăm mult timp împreună, așa știu cum să îndrept câte ceva”, spune Mihai Mărgineanu despre meseria sa de tată, una pentru care zilnic învață câte ceva nou.

Pasiunea pentru avioane s-a transformat în business

Pe lângă programul său de familie, energicul Mihai Mărgineanu, 50 de ani, are timp și pentru filmările serialului “Las Fierbinți”, dar și pentru concerte și apariții în piese de teatru. Și asta nu e tot! Marea sa pasiune, aviația, s-a transformat acum într-un business pentru el, căci Mihai Mărgineanu este pe cale să devină primul cântăreț care vinde avioane: “Este adevărat, am preluat departamentul de distribuție pe România al unui important producător de avioane austriac și, de la anul, sper să vând pe piața actuală, una care s-a dezvoltat mult”, ne-a mai spus artistul.

MIhai Mărgineanu în ipostaza de pilot de avion

