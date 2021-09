În 2011 a fost cel mai bine plătită artistă din România. Inna, despre situația ei financiară: „Nu am pierdut simțul realității. Știu prețurile”

Chiar dacă câștigă bani din concerte, din diferite cântări private, din contractele de imagine pe care le are, Inna cunoaște valoarea banului. „Nu am pierdut simțul realității și mai ales în ultimul an, în care am stat mai mult pe acasă, m-am ocupat de multe ori singură de cumpărături și știu prețurile”, a declarat ea pentru sursa precizată mai sus.

De-a lungul anilor, cântăreața a fost foarte atentă la partea financiară, a investit mult în proiectele sale, în ea, ca artist. Pentru Inna, extravaganțele înseamnă vacanțe speciale, în locații deosebite.

Acum a dezvăluit că pe lângă faptul că e cântăreață, ea e și partener la Global Records, o casă de discuri lansată în 2008 în România de omul de afaceri Ștefan Lucian Gîtiță.

„Cred că extravaganță poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Sunt momente în care mă răsfăț cu anumite lucruri sau vacanțe aparte, dar nu fac acest lucru des. Sunt destul de echilibrată din acest punct de vedere. Banii îi investesc în proiectul INNA și în casa de discuri Global Records, unde sunt partener”, a mai spus Inna pentru VIVA!.

Recent, Inna a apărut într-o rochie controversată la The Artist Awards, de la Craiova, unde a obținut două premii: Best Artist on Digital și The Artist Award.

