Interpreta Sofia Vicoveanca a avut un singur spectacol în ultimele 5 luni, din cauza pandemiei. “Am cântat la un cumătru, dar a fost puțină lume”

Cântăreața a cântat doar la un eveniment privat mic, unde s-au păstrat toate regulile impuse de autorități.

“Am cântat într-un singur loc, la un cumătru, dar a fost puțină lume, s-a păstrat distanța. Duminică o să cânt, o să fiu pe scenă la Botoșani.

Dar va fi la fel, puțină lume și la distanță. Mi-a lipsit foarte mult cântatul. E greu să nu te mai poți exprima artistic așa cum trebuie”, a declarat Sofia Vicoveanca potrivit Click.

Sofia Vicoveanca a dezvăluit ce ține în celebra trăistuță cu care urcă pe scenă de fiecare dată

Sofia a dezvăluit și ce ține în trăistuța pe care o poartă și pe scenă. “Țin apă, medicamente, agrafe și 10 lei”.

Eram la un spectacol într-un cămin cultural dintr-un sat din Botoşani. După ce am cântat, pe scenă a urcat un bătrânel care mi-a spus că am cântat la nunta fiicei sale şi mi-a dat o bancnotă de 10 lei ca să îmi iau o ciocolată.

Am zis că dumnealui are mai mare nevoie de acei bani decât mine, dar nu a vrut să-i ia înapoi, astfel că am jurat că nu voi cheltui acei 10 lei câte zile voi avea. Şi eu mă ţin de cuvânt”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca.

