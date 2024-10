Unul dintre cele mai emoționante momente din timpul concertului a fost împăcarea Andreei Bălan cu tatăl ei, care a urcat pe scenă alături de artistă.

„Noi spunem te-am iertat, dar nu mereu conștient. E greu și durează până o poți face din suflet. (…) Indiferent de greșeli și de ceea ce se întâmplă, trebuie să învățăm să iertăm și să iubim necondiționat. Așa că pentru mine este cel mai greu moment. Este momentul meu vindecător.”, a spus Andreea printre lacrimi, atunci când l-a invitat pe scenă pe tatăl ei.

„Pentru mine este o seară specială pentru că sunt alături de minunata mea fiică. Te iubesc și sunt mândru de tine!”,a declarat tatăl Andreei Bălan, pe scena concertului.

Despre acest moment a vorbit și una dintre dansatoarele artistei, Andreea Anghel, într-un interviu acordat Playtech.

„Momentul surpriză cu tatăl Andreei a fost o lecție pentru noi toți. O lecție despre iertare și acceptare, care în spate s-a lăsat cu multe lacrimi. Unde te uitai, toată lumea în culise căuta șervețel. Ea, ca o profesionistă pe scenă, nu a lăsat emoția să o controleze, însă am simțit-o din spate și am știut cât de greu este un astfel de moment. Se simțea în aer cât de important a fost acel capitol în Povestea Sufletului ei.”, a declarat dansatoarea și coregrafa Andreea Anghel.

La final, după atâtea emoții și trăiri, Andreea a avut nevoie de câteva clipe, să mediteze la tot ce s-a întâmplat în seara concertului.

„Ea a rămas să privească sala goală și să conștientizeze reușita. Eu una mi-am strâns costumele, am respirat ușurată ca a ieșit și am încercat să procesez ce tocmai s-a întâmplat toată noaptea, ghidată de un sentiment de recunoștință unic, încă îmi este greu să cumulez tot ce am trăit alături de Andreea, pe scena Sălii Palatului.

Afară ne așteptau oameni importanți lângă care fiecare și-a dorit să își serbeze reușita. Ne-am felicitat, ne-am luat în brațe, ne-am mulțumit pentru toată această călătorie ajunsă la destinație.”, a mai declarat Andreea Anghel pentru sursa citată.

