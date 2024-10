Cu această ocazie, Săndel Bălan și Victor Cornea s-au întâlnit pentru prima dată, iar tatăl artistei a făcut primele declarații despre întâlnire.

„Am făcut cunoștință cu el acum, când am fost la Sala Palatului. Mie mi-a plăcut tare mult băiatul ăsta. Este educat, are cam toate ingredientele. Știam că Andreea are o afinitate pentru oamenii care sunt instruiți, pregătiți, educați, care au un suflet frumos. Mie mi-a plăcut de el.

Am stat mai mult în cabină la Andreea cu soția și cu nepoțelele. Acolo a stat și el și am mai vorbit. Este relația care pe ea o face fericită. Am văzut-o că este foarte liniștită. De băiatul ăsta mi-a plăcut și mie și soției. Ei se întâlnesc mai des în București, am înțeles că vine în vizită pe acolo”, a spus Săndel Bălan pentru Fanatik.

Momentul dintre Andreea și tatăl ei, Săndel Bălan, a fost unul cu adevărat emoționant. „M-am simțit senzațional de bine. Pentru mine este ca o recunoștință faptul că Andreea s-a gândit la acel moment, să fim împreună pe scenă și să cântăm o melodie pe care și ea o știa foarte bine, Flori de Tei.

Este o melodie pe care eu am cântat-o când eram student.Melodia a fost compusă de mine și de Costel Iordache, pe vremea când eram eu la facultate. A cântat-o și trupa Andre, dar modificată și adusă pe zona de pop-dance. Inițial, ea a fost în zona de folk”, a povestit tatăl Andreei Bălan.

„A fost un eveniment extraordinar”

Săndel Bălan a specificat că acum el și fiica sa sunt mai apropiați ca niciodată. „Într-adevăr ne-am împăcat, pentru că ne vorbeam destul de puțin în ultima perioadă. Sunt mândru de ea pentru tot ceea ce a realizat.

Îmi doresc în continuare apariții alături de Andreea, în limita în care se poate face acest lucru. Dacă se poate înregistra piesa în studio și să apărem în niște evenimente mari, cum a fost acesta de la Sala Palatului. A fost un moment prea frumos și prea elegant.

Important e ca Andreea să se bucure de spectacolul frumos. A fost un eveniment extraordinar de bine pregătit. Sunt tare mândru și recunoscător că am avut ocazia să cânt împreună cu ea pe aceeași scenă. Relația dintre noi s-a încălzit, așa cum este normal să fie o relație între tată și fiică. Are un drum frumos pe care merge, este pe primul nivel ca artist”, a mai dezvăluit Săndel Bălan pentru sursa citată.

