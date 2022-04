Interviu cu Majda, actrița care e specialistă în bucătărie. Ce pregătiri face de Paște: „Mă strâng cu familia, înroșesc ouă cu fetița mea”

Libertatea: Cum petreci săptămâna Paștelui?

Majda: În general, în toate săptămânile cu sărbători creștine, fie că este vorba de Paște sau de Crăciun, întotdeauna îmi petrec timpul cu familia. Pentru mine familia este totul, așa cum pentru mulți dintre noi familia ar trebui să reprezinte un prim loc… simt eu. Stau acasă, gătesc, nu știu dacă s-a întâmplat să plec. Mă strâng cu familia, înroșesc ouă, pregătesc masa pentru Paște cu fetița mea, cu familia mea.

-Vorbim de gătit și cu toții știm că faci deserturi spectaculoase. Cum e, mai ai timp și de ele?

-Da, întotdeauna. În general, de Paște se întâmplă să preiau comenzile (cozonaci, pască și așa mai departe), dar îmi rezerv o zi specială ca să fac masa noastră pentru Paște, să gătesc pentru fetița mea. Știi cum se spune, cizmarul nu are cizme… eu rămâneam fără cozonac și tot așa, dar am învățat să mi le ordonez în așa fel încât să fiu prezentă acolo unde trebuie.

-Ce îți place să gătești cel mai mult, pe lângă deserturi?

-Pe lângă deserturi, îmi place foarte mult să fac mâncare turcească (să fac sărmăluțe turcești, plăcinte), lucruri din acestea nu neapărat simple. Eu, fiind o mâncătoare de salate, frunze și fructe, îmi place să mă expun greutății pentru familie, să se bucure.

-Cum faci să te menții?

-Nu există neapărat un secret. Poate că stau departe de produsele acestea. Și eu mai poftesc, dar am învățat să mănânc cu limită și cu o cantitate mult mai mică. Având în vedere că am avut cu peste 30 kg în plus, nu aș vrea să mă întorc de fiecare dată tot acolo. Oscilez și gust din fiecare câte puțin.

-Emisiunea se va difuza pe postul Acasă TV. Ce amintiri îți declanșează acest post?

-Când spui Acasă TV spui, practic, „acasă”. Este locul meu de debut. Aveam 19 ani când am participat pentru prima oară la În al 9-lea cer (fără voia mea, am fost înscrisă de verișoara mea) și de acolo a pornit drumul meu în televiziune. Nu am câștigat acel concurs, dar oamenii au crezut în mine și mi-au oferit serial după serial, și am petrecut foarte mult timp pe platourile de filmare, inclusiv Acasă TV. Atunci, pentru mine Acasă TV înseamnă acasă.

-Care este cel mai greu job pe care l-ai avut? Cel de actriță, cel de prezentator TV… acum ești jurat, ceea ce este destul de greu. Care este cea mai mare provocare pentru tine?

-Cred că postura de jurat o să îmi dea foarte multe bătăi de cap, pentru că eu sunt un om care, dacă ar putea, ar vrea să dea tuturor un premiu, dar știu că regulile trebuie să fie respectate și va trebui să aleg un singur preparat, ceea ce îmi va fi foarte greu să fac.

Și actoria are dificultățile ei, dar și postul de prezentator. Oamenii îl văd ca fiind foarte simplu, dar există o pregătire imensă, și nu doar din partea prezentatorului sau a actorului, ci din partea întregii echipe. Este o echipă întreagă și fiecare își pune sufletul în acel lucru.

-Fiind săptămâna Paștelui, ai un mesaj pentru cei care citesc interviul?

-Să își lase inima plină de iubire, să fie înconjurați de oameni care le zâmbesc întotdeauna sincer, să lase bunătatea să se vadă pe fața lor și să petreacă timp cu familia.

