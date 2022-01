Ioana Ginghină se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Ce spune despre viitorul ei soț. „Am fost foarte bine la analize”

„Eu să știi că întreb omul: «Vrei copil? Că nu rămân așa gravidă…». Da, îmi mai doresc un copil. Eu aveam undă verde dintotdeauna! În fiecare an îmi fac analizele necesare unei femei pe care ar trebui să și le facă în fiecare an. Am constatat și anul acesta că am fost foarte bine la analize și în continuare am aflat că suntem ok.

Eram pregătită dintotdeauna! Și cu orice bărbat… Îmi doresc un copil! Mi-l doresc pe al doilea. Ideal este să își dorească și tatăl. Din cauza asta, probabil, nici nu a venit în căsnicia anterioară al doilea copil.

Nu este vorba că sunt pregătită acum, astăzi sau de ieri. Sunt pregătită de mult timp”, a declarat Ioana Ginghină la Antena Stars, citat de Spynews.

Ce relație are Cristi Pitulice cu fiica Ioanei Ginghină

„Nu credeam că o să găsesc un astfel de om ( n.r. Cristi). Nu credeam! Eu credeam că o să găsesc un om care o să țină le copilul meu, care o să-l placă, dar nu să aibă răbdare mai multă decât am eu, care sunt o mamă cu răbdare!

În viața unei femei se întâmplă mult mai multe decât că te măriți. Treaba cu copilul este foarte importantă, dar cu măritatul nu este.

Căsătoria este ca un job la care tu ai semnat că o să tragi cât poți ca să fie bine pentru job-ul respectiv! S-ar putea să nu țină toată viața. Sunt unii care se angajează și de acolo ies la pensie și unii care schimbă job-urile ca pe șosete. Sunt unii care schimbă de două-trei ori pe viață job-ul”, a declarat Ioana Ginghină la Antena Stars.

