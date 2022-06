„Prieteni, a venit momentul să ne luăm rămas-bun de la Andrei Ciobanu şi Ionuţ Rusu, după opt, respectiv, cinci ani petrecuţi la matinalul Kiss FM.

Colaborarea dintre „Rusu & Andrei” şi Kiss FM a ajuns la final, iar noi, împreună cu băieţii, vă mulţumim pentru toate momentele frumoase petrecute împreună şi pentru că aţi făcut din emisiunea noastră cel mai ascultat show de radio din România. Atât pe noi, cât şi pe «ursuleţi», ne aşteaptă succese noi! WE KISS YOU!”, a fost mesajul postului de radio Kiss FM.

Astăzi, Ionuț Rusu a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au sprijinit la radio. După 5 ani, el a renunțat la acest proiect, emisiunea matinală pe care o prezenta alături de Andrei Ciobanu. „După mai bine de 5 ani în cazul meu, și 8 ani în cazul colegului Andrei, a venit timpul să pasăm altcuiva salariul. Decizia a fost luată de comun acord cu Kiss Fm fără niciun soi de resentimente. Dimpotrivă, rămânem foarte buni prieteni cu toți cei de acolo.

Motivul acestei plecări este nevoia de a experimenta și alte căi prin care să ne bucurăm, atât noi, cât și publicul de ceea ce facem. Aș vrea să le mulțumesc, în primul rând, celor de la Kiss Fm că au avut încrederea să lase un om cu o anxietate socială ridicată să vorbească la un microfon ce se adresează unui public de câteva milioane de oameni la cel mai ascultat post de radio din România (riscant, dar a ieșit ceva până la urmă).

Recomandări REPORTAJ. Singurul progres după vânătoarea cu scandal din Ojdula: În comuna covăsneană s-a deschis un restaurant cu numele ursului Arthur și gard electric

Tot în primul rând, le mulțumesc ascultătorilor pentru răbdarea pe care au avut-o cu mine (în primele 10 emisii am scos 15 cuvinte maxim, meritam să fiți mai răi cu mine) și pentru modul în care alegeau să fie parte din povestea mea, deși în multe situații băteam câmpii grav. Mi s-a întâmplat în repetate rânduri să nu-mi găsesc cuvintele și m-ați completat. Mi s-a întâmplat să am câte o zi nefastă și m-ați înveselit. Iar asta vă plasează într-un loc special în sufletul meu (în penthouse-ul inimii). (…)

Hai că deja sunt prea multe mulțumiri. Să rămâneți la fel de matinali (că asta înseamnă că aveți job și vă merge bine) și să nu vă luați prea în serios că trec toate! Vă țuc și ne revedem cu proiecte faine tare, promit”, a transmis el pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În schimb, colegul lui, Andrei Ciobanu, a postat un mesaj pe Instagram. „Membri ai familiei, prieteni, cunoștințe, ascultători, oameni care au trecut episodic prin viața noastră și, nu în ultimul rând, colegi din media ne-au măgulit cu vorbele lor după știrea de ieri, conform căreia colaborarea dintre noi și Kiss Fm a ajuns la final. Vă mulțumim fiecăruia dintre voi și ne simțim flatați să vedem atât de multă dragoste îndreptată către noi. Dar mulțumirile cele mai de preț și cele mai speciale, vin de la noi spre ascultătorii noștri.

Recomandări Patru morți și patru răniți la Iași, după ce o șoferiță băută a intrat cu mașina într-un grup de muncitori care lucrau la drum

Timp de atâția ani ați fost alături de noi în fiecare dimineață și am împărtășit momente cu adevărat extraordinare. Înarmați cu prietenia voastră necondiționată am reușit să fim an de an cel mai ascultat show de radio din România, iar legătura care s-a născut între noi este imposibil de descris în cuvinte. Dar știm sigur că voi o înțelegeți la fel de bine ca și noi. Faptul că ne-ați acceptat în casele și mașinile voastre atât de mult timp este mai presus de orice cuvânt scris sau rostit. Mulțumim încă o dată pentru trăirile unice pe care ni le-ați oferit”, a fost mesajul lui.

Nicoleta Creciunesc a fost cea care a luat locul matinalilor la microfon din această săptămână, scrie Pagina de media.

GSP.RO Fotbalist cunoscut, dat afară din casă de iubită. „Eu îl întrețineam, mai era și obraznic!” Ce a făcut

Playtech.ro NUNTĂ ȘOC pe piața media din România. Cei doi prezentatori se vor căsători

Observatornews.ro Noi proteste la benzinării. De câţi bani a alimentat un şofer: "Doar s-o pornesc, apoi o împing"

HOROSCOP Horoscop 17 iunie 2022. Vărsătorii sunt în elementul lor, ceea ce înseamnă mai multă încredere în sine, dar și o aroganță subtilă

Știrileprotv.ro O mamă care a născut un copil în urma unui viol a ajuns să plătească pensie alimentară agresorului

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România