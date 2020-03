De Denisa Macovei,

În timp ce unele actrițe fug de rolurile în care trebuie să se dezbrace complet, Irina Rădulescu a acceptat încă de la prima întâlnire cu regizorul Dorian Boguță scena în care trebuia să renunțe complet la haine. Actrița a fost convinsă de faptul că acea scenă era mai mult decât necesară în povestea filmului și că nu a implicat niciun fel de conotaxie sexuală:

„Am avut discuția cu Dorian de la prima întâlnire, tocmai că și el este actor și m-am gândit că mă înțelege. Mi-a zis că nuditatea are o importanță în dramatismul situației și că scena va avea un impact puternic. Deci nu o nuditate de dragul nudității, ci ceva necesar. Eu, vibrând de la început și cu povestea, înțelegând și necesitatea scenei, am spus da. Mai ales că scena nu are nicio conotație sexuală”, a povestit Irina, la „Interviurile Libertatea”. Deși în momentul de față există tot felul de accesorii care să acopere părțile intime, Irina a preferat să lucreze autentic: „Eu nici nu am știu că există astfel de proteze. Am fost autentică, am zis să fim adevărați până la capăt. S-a filmat destul de repede, pesemne pentru că era o scenă delicată. Ne-am mobilizat cu toții și cred că au fost maximum trei duble, ceea ce e foarte bine”, a mai spus actrița.

Iar scenele autentice nu se opresc aici. „Înainte de filmare am băut o cafea destul de tare și am mâncat o prăjitură. Problema a fost că, în momentul în care m-am învârtit, mi-a venit să vomit. Când i-am zis că, din cauza faptului că mă învârt, risc să vomit, el s-a arătat super entuziasmat. În film se vede că vomit și nu e jucat, este autentic. A ieșit fără să mă chinui”, a mai spus interpreta Anei din filmul „Urma”.

Nu ar face compromisuri pentru un rol

Chiar dacă pare deschisă tuturor provocărilor artistice, Irina mărturisește că nu ar face chiar orice compromis: „Nu m-am vopsit niciodată. Asta e culoarea mea naturală. De câte ori mă duc să mă tund, hair stilistul îmi spune ca nu cumva să mă vopsesc, că e o culoare greu de obținut. Cu vopsitul nu știu ce să zic, dar de tuns cred că m-aș tunde. În funcție de miza proiectului”, a mai spus tânăra.

