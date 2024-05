Anul trecut, din cauza problemelor medicale și financiare, Irinel Columbeanu s-a mutat la un azil în Ghermănești, lângă București, acolo unde a locuit și tatăl său. De bunăvoie fostul milionar a luat această decizie, mai ales că nu avea pe nimeni alături să îl ajute, fiica lui și a Monicăi Gabor e stabilită în America.

„Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa”

Ion Cassian, patronul azilului, i-a oferit o mână de ajutor, la fel și prietenii și apropiații, care i-au dat bani pentru a plăti azilul, unde costurile lunare variază între 4.500 și 8.000 de lei lunar. Lui Irinel Columbeanu i-a fost greu să achite taxa, astfel că acum are datorii la azilul unde locuiește.

Fiind prieten cu proprietarul, fostul om de afaceri are parte de înțelegere. „În acest moment, Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa, diferența e însă mică, să vedem ce planuri mai are de viitor. Are mult bun-simț, este un om educat, se străduiește cumva să facă rost de bani pentru taxă”, a mai declarat Ion Cassian, proprietarul azilului, pentru Playtech.

În curând, la azil, Irinel Columbeanu va primi și o vizită importantă. A declarat că Irina Columbeanu, fiica lui, va veni din America să îl vadă. „Cu fiica mea vorbesc destul de des. Recent m-am auzit cu ea și mi-a cerut o procură pentru că îi trebuie pe la ambasadă, pentru pașaport, să vină în România.

O să vină în țară pe 20 și ceva mai, luna care vine. Nu știu să îți zic data exactă. O aștept cu nerăbdare. Nu a mai venit în România din 2018, au trecut cinci ani de atunci”, a declarat fostul milionar pentru Click!.

Irinel Columbeanu, vizitat în curând de fiica lui

Irina are 16 ani și este implicată în multe activități de succes în Statele Unite ale Americii. Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a apărut chiar și în presa din Malibu. Momentan, nu se știe unde va locui adolescenta când va ajunge în țară, proprietarul azilului s-a oferit să o găzduiască în casa lui.

„Nu știu pe ce perioadă dorește Irinuca să stea în România, eu o invit să locuiască în casa mea, care e chiar în curtea azilului, pentru a fi aproape de tatăl ei. Depinde ce zice și ea, depinde cum dorește și Irinel să se organizeze.

Și de Paște, pe Irinel l-am invitat, la noi, ca să mai schimbe atmosfera. Am stat cu toții la masă, am mâncat cozonaci, friptură de miel. Și pe doamna Zina Dumitrescu, care a locuit tot la noi în azil, o invitam adesea acasă, la masă. Îi plăceau cartofii prăjiți și prăjiturile. Așa mi s-a părut normal și omenesc, ca să îi fac să se simtă bine”, a mai zis Ion Cassian pentru Playtech.

Irina Columbeanu s-a angajat la un restaurant din Los Angeles și își susține tatăl financiar

Invitat în podcastul „Fiță cu Adiță”, găzduit în vila de lux a lui Tzancă Uraganu, fostul soț al Monicăi Gabor recunoaște că Irinuca, fiica lui, îi trimite bani din America. Tânăra s-a angajat chelneriță într-un restaurant din Los Angeles. Irinel Columbeanu a rămas fără toată averea.

„Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede. Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit Cancan.

„Mă consider un om norocos pentru că sunt sănătos și liber. Banii i-am pierdut din cauza deciziilor proaste pe care le-am luat atunci. Putea să-mi dea Dumnezeu mai multă minte, dar nu mi-a dat. Irinuca și-a luat permisul și conduce un Mercedes GLC, un SUV 4×4, nu așa mare precum cel al domnului Tzancă. Irinuca m-a ajutat cu bani și a învățat și ea să facă bani pe munca ei. S-a angajat la un restaurant italian din Los Angeles, nu știu exact numele, dar nici nu are importanță. Este chelneriță acolo. De asemenea, își dorește să se facă profesoară de limba franceză”, a mai spus fostul milionar.

