Din păcate, situația financiară a scăzut drastic, iar fostul soț al Monicăi Cabor triește din pensia foarte mică și ajutorul prietenilor.

Conform noii legi a pensiilor, aplicată de la 1 septembrie 2024, Columbeanu va beneficia de o pensie recalculată. Această nouă pensie, de aproximativ 2.000 de lei lunar, deși este o îmbunătățire față de suma anterioară, este departe de a acoperi costurile necesare

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2.000 de lei lunar”, conform Fanatik.

Potrivit unui studiu recent, costurile medii pentru întreținerea unui bătrân într-un azil din România variază între 3.600 și 7.000 de lei lunar, sumă care depășește cu mult venitul obținut din pensie de Columbeanu.

Ce pensie are Silviu Prigoană

Silviu Prigoană, în vârstă de 60 de ani, s-a pensionat în urmă cu patru ani și încasează o sumă colosală de la stat. Mare parte din pensionarii României au primit deciziile de recalculare și la fel s-a întâmplat și în cazul fostului soț al Adrianei Bahmuțeanu, însă, pensia nu s-a mărit cu nici măcar un leu. Acesta a făcut primele declarații.

Timp de 20 de ani, Silviu Prigoană a contribuit la bugetul statului, astfel că, acesta primește o sumă uriașă de bani, lunar, după cum a dezvăluit chiar el. În trecut, salariul brut al afaceristului a fost de 160.000 de euro, iar din aceștia 60.000 de euro mergeau către stat. Silviu Prigoană se bucură de o pensie la care mulți nici nu ar îndrăzni să viseze. Este vorba de 11.000 de euro, adică aproximativ 55.000 de lei.

„Eu iau 11.000 de euro la acest moment, în mână. Banii îi aduce poștașul la ușă, nu se pun pe card. Îmi dă din ăia de 500 așa, bancnote mari! Eu mi-am asigurat bătrânețea! Am fost deștept, nu prost, cum a zis Tatoiu! Eu acum trăiesc doar din banii din pensie. Nu mai am vreo afacere, gata!”.

