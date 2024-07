La jumătatea lunii iunie, Irina Columbeanu a ajuns în România, după șase ani petrecuți în America, la Malibu. A venit în țară special pentru a-și revedea tatăl, pe fostul milionar Irinel Columbeanu, care are probleme medicale și financiare și a ajuns să trăiască la azil.

Cei doi s-au bucurat de revedere, Irina și-a strâns tatăl în brațe, a petrecut multe momente frumoase cu el, apoi tânăra a pornit într-un tur prin țară, a vizitat mai multe orașe, a ajuns chiar și la Bacău, orașul natal al mamei sale, Monica Gabor.

Tânăra a avut timp și să își țină fanii la curent cu tot ce face, pe contul ei oficial de YouTube a postat mai multe clipuri video, primul a devenit viral, are peste un milion și jumătate de vizualizări în cinci zile. S-a filmat și cu florile pe care le-a primit, dar și în alte ipostaze.

Îmbrăcată în ținute elegante, cu genți de mii de euro, Irina Columbeanu a fost felicitată de o mulțime de fani pentru cum arată, dar și pentru faptul că a revenit în România să își vadă tatăl.

„Te ador și mă bucur ca nu ai uitat de unde ai plecat și asta e super bine!O zi minunată așa ca tine ,te pup!💋❤️”, „Nu știu cu care dintre părinții tăi semeni mai mult . Fetițo, ești frumoasă tare 💕👏”, „semeni foarte mult cu tatăl tau🥰..să nu îi întorci spatele niciodată indiferent de situație mai ales acum că are mare nevoie de ajutor fie bănesc fie sufletesc și D-zeu te va răsplăti ❤️🥰”, „Irinel Columbeanu este cel mai bogat om cu o așa fiica. Sanatate și tot ce e mai bun va doresc!”, „Ce frumoasă ești Irina 🤗👍❤️Sa ai grija de Tatăl tău căci Dumnezeu te va răsplăti 🤗”, „Frumoasă ca mama ta! Mult succes! Vă admir”.

„Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine”

La mijlocul lunii iunie, Irina Columbeanu a venit special din America pentru a-și revedea tatăl. Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea.

Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu. Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”.

