Irina Columbeanu, fiica omului de afaceri Irinel Columbeanu, a părăsit recent România după ce a petrecut câteva săptămâni alături de tatăl ei. Reîntoarcerea Irinei în țară, după ani buni, a fost un prilej de bucurie pentru toți cei care o cunosc, însă cel mai fericit a fost tatăl său, Irinel Columbeanu, care s-a bucurat să petreacă timp prețios alături de fata lui, ajunsă deja la vârsta adolescenței.

Deși mulți se așteptau ca Irina să se întoarcă la mama sa, Monica Gabor, în America, aceasta a ales o altă destinație de vacanță. Adolescenta a surprins pe toată lumea și a plecat către Milano, Italia. Confirmarea acestei destinații a venit chiar de la Irina, care a publicat o fotografie din Milano pe pagina sa personală de Instagram, spre încântarea urmăritorilor săi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Vacanța Irinei în România a fost una plină de momente frumoase, iar revederea cu tatăl său a fost cu siguranță unul dintre cele mai importante momente pentru ea. Irinel Columbeanu s-a arătat extrem de emoționat și fericit de timpul petrecut împreună cu Irina, arătând încă o dată cât de strânsă este legătura dintre ei.

Recomandări „Va fi o săptămână de foc”. Valul de căldură se accentuează în sudul țării. Temperaturi de 40 de grade la umbră

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl ei

Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani.

Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu. Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”.

Urmărește-ne pe Google News