Campus Creativ, un eveniment unic în România organizat de Politehnica din Timișoara: „Adevărata schimbare în societate se face doar prin educație”

Timp de o seară întreagă, toți cei interesați, de la studenți, la părinți, bunici sau copii, au avut posibilitatea de a experimenta peste 60 de activități inedite (laboratoare, experimente, expoziții, jocuri, instalații și ateliere), care au îmbinat știința, arta și tehnologia. „Principalul obiectiv este să facem știința atractivă pentru publicul larg”, a spus Alex Luca, coordonatorul proiectului. Am stat de vorbă cu el pentru a înțelege cât de benefică este o astfel de inițiativă, atât pentru sistemul educațional românesc, cât și pentru comunitate.

Noaptea Campusului Deschis, organizat de Universitatea Politehnică din Timișoara.

Un eveniment generat de „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”

Din 2023, Alexandru Luca este directorul Departamentului de Marketing al Universității Politehnica Timișoara. Tânărul are la bază studii inginerești, dar și mulți ani de voluntariat și implicare în proiecte ale societății civile. A conștientizat nevoia creativității în procesul de învățare modern, așa că, alături de o echipă de tineri din cadrul instituției de învățământ, a pornit un program unic la noi în țară, UPT Campus Creativ.

Alex Luca, coordonatorul proiectului

Programul „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” a fost punctul declanșator pentru concretizarea inițiativei. Încă din faza de concepere a candidaturii, o echipă de angajați ai universității a propus o abordare multimedia pentru a tezauriza istoriile orașului. „Pe parcursul anilor, mai multe inițiative culturale au luat naștere în universitate sau au cooptat universitatea drept partener. În 2022, am simțit nevoia unei „umbrele” care să acopere conceptual toate eforturile universității în susținerea programului”, explică Alex.

UPT Campus Creativ a fost gândit pe 2 axe – spațial și conceptual. Așa cum precizează organizatorul, într-un plan există ansamblul fizic de clădiri dedicate procesului didactic, parcuri, baze sportive, cămine și cantine, dar care nu are o identitate proprie datorită rolului strict funcțional (studenții și personalul veneau în campus pentru job sau studiu și plecau), iar în alt plan, dorința de schimbare a paradigmei în ceea ce privește formarea noilor generații de absolvenți. Evenimentul și-a propus să transforme spațiul din centrul orașului într-unul viu, unde membrii comunității UPT să se reunească cu cei din comunitatea locală, dar și să transforme moduri noi de studiu și gândire pentru noua generație de studenți, care să folosească resurse diverse pentru a genera soluții creative la provocări complexe.

„Nu aștepta răspunsurile, caută întrebările”

Acesta este motto-ul evenimentului, iar Alex Luca vorbește despre cum invită publicul să descopere și să parcurgă traseele și experimentele propuse, în timp ce subliniază procesul care stă în spatele cercetării. „La un nivel mai profund, sintagma trimite și la curiozitate, atribut uman care s-a diminuat odată cu accesul aproape instantaneu la informație”, adaugă el.

Noaptea Campusului Deschis a însemnat și posibilitatea ca vizitatorii să exploreze universitatea nestingheriți, în timp ce descoperă tot felul de lucruri interesante, în laboratoarele deschise. Asta am făcut și noi, odată ce am ajuns la fața locului. Într-o atmosferă informală și prietenoasă, am văzut o mașină de curse de Formula 1, construită de un profesor alături de studenții lui, am observat modul în care se formează un fulger și am înțeles mai multe despre curentul electric și modul în care se produce și apoi se stochează energia eoliană. În fiecare laborator, un profesor era prezent pentru a explica vizitatorilor toate aceste informații, dar și pentru a le răspunde la întrebări. Interactivitatea a fost un element cheie pentru proiect, iar atât cei mari, cât și cei mici s-au arătat entuziaști de cele văzute în universitate.

„Pentru o seară, comunitatea locală se strânge în campusul unei universități și celebrează știința”, adaugă Alex, nu fără a menționa că ediția a doua a evenimentului a adus în campus peste 1.500 de oameni, de toate vârstele.

Noaptea Campusului Deschis își extinde rădăcinile și după seara evenimentului – în primul rând, a fost consolidat rolul că Universitatea Politehnica Timișoara este o instituție deschisă, care are expertiza să producă cunoaștere, orientată către comunitate. Modul de comunicare ales, adaptat noii generații (contul lor de TikToK este un succes în acest sens), dar și faptul că săli din spațiul acesteia sunt dedicate proiectelor artistice sau discuțiilor despre „coming out” în mediul universitar, contribuie la dezvoltarea sistemului de învățământ, dar și adaptarea acestuia atât către studenții care deja învață aici, cât și pentru cei care-și doresc să facă o carieră în domeniu sau doar sunt curioși să-l înțeleagă mai bine.

În plus, formează și o conexiune între diferitele facultăți din cadrul instituției, între profesori și studenți, astfel încât fiecare poate înțelege mai bine despre ce face fiecare, fapt care poate duce la o colaborare creativă între ei.

„Cultura este un catalizator pentru învățare”

„Din experiența ultimilor ani am învățat că atunci când există un proces coerent de mediere, cultura este un catalizator pentru învățarea de toate tipurile. Ne propunem să integrăm pas cu pas această practică în viața de zi cu zi a studenților”, mărturisește Alex Luca. Noaptea Campusului Deschis a mers pe același principiu și a reunit de la experimente într-o galerie de artă până la o instalație de light-art care pornește de la modelul conceptual al atomului. Iată câteva dintre atracțiile la care publicul a participat:

traseul „Știință și Cercetare” : bicicleta propulsată de hidrogen produsă de cercetătorii noștri, laboratorul de descărcări electrice și centrul de încercări seismice pe structuri și materiale.

: bicicleta propulsată de hidrogen produsă de cercetătorii noștri, laboratorul de descărcări electrice și centrul de încercări seismice pe structuri și materiale. traseul „Artă” : lucrarea de light-art de mari dimensiuni a artistului Sebastian Comănescu. Denumită „Catalizator”, lucrarea a fost special comisionată pentru acest eveniment. Trecătorii pot interacționa cu lucrarea care va avea un diametru de peste 5 metri.

: lucrarea de light-art de mari dimensiuni a artistului Sebastian Comănescu. Denumită „Catalizator”, lucrarea a fost special comisionată pentru acest eveniment. Trecătorii pot interacționa cu lucrarea care va avea un diametru de peste 5 metri. traseul „Interacțiune și Conectare”: o experiența de realitate mixtă și virtuală. Departamentului Multimedia au adunat timp de 5 ani povești și istorii ale Timișoarei pe care le-au integrat într-o serie de aplicații interactive și de augmentare.

„Profesorii sunt fundația oricărei încercări de a schimba paradigma”

Alex Luca povestește cum interesul profesorilor din universitate pentru ediția din prezent s-a dublat față de anul trecut, fapt care a venit și cu o serie de provocări logistice. 40 de oameni au pregătit activități pentru 40 de laboratoare, iar echipa coordonatoare a discutat cu fiecare în parte, pentru a înțelege ce propune fiecare activitate, dar și cum pot fi integrate în concept și comunicate coerent.

„Pe alocuri am fost întâmpinați și cu scepticism sau rezistență, dar comunitatea academică s-a obișnuit ca în ultimii ani să fie implicată în diverse activități prin care să-și prezinte domeniul sau munca, așa că suntem într-un punct în care perfecționăm abordările”, adaugă el.

Organizatorul subliniază cu profesorii sunt fundația oricărei încercări de a schimba paradigma, persoanele cheie care comunică cu studenții, care transmit mesaje și care realmente schimbă viețile studenților. „Un cadru didactic bun, empatic, te poate sprijini să te autodepășești în aceeași pondere în care un cadru didactic hărțuitor îți poate distruge stima de sine. Gradul de implicare în orice formă de activități extracurriculare scade dramatic de la an la an. Anxietatea este mult mai răspândită în rândul tinerilor, iar capacitatea de concentrare pe termen lung scade. Aici pot interveni profesorii care să „aducă” studenții la evenimente. Unele cadre didactice înțeleg că procesul de învățare se întâmplă și în afara sălii de clasă și că e important să expunem studenții la abordări interdisciplinare”, completează el.

Alex vede o schimbare la nivelul profesorilor și întărește ideea că mulți organizează activități extracurriculare sau își rup din timp pentru a discuta informal cu studenții, în timp ce îi sprijină și îi ghidează. Însă, nu neagă faptul că există și o masă suficient de mare de cadre didactice care-și percep rolul drept exclusiv de facilitator de informație științifică și acest rol se oprește după cele 2 ore de curs. Organizatorul spune că-i vine greu să găsească o soluție, deoarece „sistemul” îngreunează procesele. „Se așteaptă de la cadrele didactice să fie și pedagogi, și cercetători, și mentori, și lideri administrativi, și project manageri dacă vor să facă cercetare, și experți în domeniile lor și lista poate continua. Dacă ne raportăm și la perioada în care au fost formați și modelele pe care le-au avut la rândul lor, putem înțelege mai bine de ce este așa greu să convingi un cadru didactice să aloce timp extra pe care nu îl are și pentru activități interdisciplinare, cultural-creative”, explică el.

Un profesor al Universității Politehnica a construit un monopost de curse alături de studenții săi

Andrei Tiberiu Borborean, absolvent al Facultății de Mecanică, doctorand și profesor al disciplinei Calculul și Construcția Autovehiculelor 1 și 2, face parte din echipa UPT Racing Team încă din 2013, când la inițiativa unui profesor, alături de alți trei studenți, a început să lucreze la proiectul unui monopost.

În 2016 au lansat primul model, TSR1. În 2024, alături de echipa pe care o coordonează, a lansat TSR3 EVO, un nou monopost care va participa la competițiile internaționale Formula Student, un concurs care simulează cu succes experiența dintr-o echipă de Formula 1. „Fenomenul Formula Student este un proiect plecat din SUA la sfârșitul anilor ’80, proiect care în Europa a luat amploare începând cu anii 2000. De-a lungul anilor, echipa noastră s-a mărit și am ajuns la un nucleu de aproximativ 25 de studenți și 10 membri alumni”, spune el.

În Noaptea Campusului Deschis, modelele de monopost au putut fi văzute live, iar cei prezenți s-au putut juca la două simulatoare de curse virtuale.

„Prin astfel de inițiative încercăm să arătăm publicului larg că ceea ce facem noi la Poli este fain. Cred cu tărie că implicarea noilor generații în sistemul educațional va aduce un plus valoare sistemului educațional românesc”, adaugă profesorul. Borborean crede că este printre puținii care folosesc și caută metode noi de predare.

El susține cum ingineria nu se poate învăța doar la clasă și, deși an de an reușește să atragă un grup de studenți alături de care poate face performanță și merge la concursuri de proiectare, nu îi vine ușor. „Sunt generația vitezei, se nasc cu acces la informație, iar ceea ce ne este nouă tot mai greu, este să le putem da informația bună la un nivel atât de rapid precum o primesc din alte surse (YouTube, TikToK, Chat Gpt, etc.)”, adaugă cadrul didactic.

„Studenții pun o presiune din ce în ce mai mare pe profesori”

Alex Luca subliniază faptul că studenții pun o presiune din ce în ce mai mare pe profesori, în timp ce se așteaptă la empatie, deschidere, competențe de comunicare, abordări atractive, un mediu sigur de exprimare și creștere. „Toate par perfect normale. Dar dacă ne uităm holistic la mediul universitar, această tranziție este dificilă. Cadrele didactice trebuie să înțeleagă nuanțele și să se educe despre cum discutăm cu empatie cu toate categoriile de studenți. Și aici nu mă refer la abateri verbale semnificative, hărțuire sau bullying, ci de acele glume pe care le fac bărbații de 30-35+ ani din România și cred că sunt amuzante”, adaugă el.

În spiritul acestei comunicări, UPT Campus Creativ, sub coordonarea lui Paul Jarca, a dezvoltat un cont de TikToK creativ și informativ, adaptat noii generații. „Nu mai există comunicare în masă cu tinerii fără a folosi TikTok. Este un efort uriaș să susținem un astfel de canal într-o instituție publică românească, însă avem mare libertate de creație, plus câțiva piloni de bază pe care ne dezvoltăm conținutul: informativ, oportunități, mesaje pe care vrem să le transmitem sau autoironia (un aspect esențial al comunicării moderne)”, precizează Alex.

Universitatea Politehnica Timișoara, un exemplu pentru universitățile de stat românești

„Mi-ar plăcea ca universitățile să prindă curaj și să își asume riscuri – în comunicare, în abordare, în evenimentele pe care le organizează. Cred că UPT Campus Creativ este un real model de bună practică datorită numărului mare de oameni care au contribuit la dezvoltarea conceptului, dar cred și că nu este universal aplicabil”, spune organizatorul. Îi place să lucreze aici pentru că a reușit să construiască o echipă de tineri care să lucreze full time pentru universitate, în timp ce conducerea universității a înțeles nevoia de schimbare.

El vorbește și despre cum i-ar plăcea să vadă mai multe discuții despre interdisciplinaritate în toate universitățile, mai multe concerte sau intervenții artistice în campusuri, mai multă empatie în comunitățile universitare. „Adevărata schimbare în societate se face doar prin educație și nimeni nu trebuie să fie lăsat deoparte”, completează tânărul.

Universitatea Politehnica Timișoara este un exemplu de urmat. Este prima instituție de învățământ din România care participă asumat la PRIDE și arată solidaritatea față de comunitatea LGBT și se află printre primii care au creat un departament pentru echitate, diversitate și incluziune care să vină în sprijinul tuturor studenților care nu se simt în siguranță.

Mai mult, Alex Luca și echipa au lansat în 2024 și un program de vouchere culturale – un număr mic de studenți a fost implicat într-un program pilot prin care UPT le-a dat o sumă de bani din care să-și cumpere bilete la evenimente culturale din oraș sau cărți. Ei au trebuit să facă dovada achiziției și să participe la 3 întâlniri de debrief pe baza evenimentelor la care au participat. „Nu doar că sprijinim consumul cultural, dar insistăm pe exercițiul dezbaterii – avem nevoie de oameni care să argumenteze ce cred, nu doar să își dea cu părerea”, spune el.

Organizatorul povestește și despre cum primesc constant feedback pozitiv de la cadre didactice sau personal din alte universități din țară și simte că există dorință de a folosi părți din acest model. În Timișoara, continuă el, toate universitățile au fost implicate în programul Capitalei Culturale Europene, însă nu au avut direcții îndreptate spre dezvoltare comunitară și de comunicare pe înțelesul tinerilor, așa cum au avut ei.

Noaptea Campusului Deschis și programul UPT Campus Creativ va continua și în anii următori, iar pe 9 noiembrie pregătesc TakeOver, un festival de muzică electronică ce se desfășoară în spațiile didactice ale universității. „Cap de afiș va fi DJ Project și pentru prima oară în România, unii dintre cei mai mari creatori de conținut TikTok români vor mixa pe o scenă dedicată. După acest hop, pregătim deconturile pentru finanțatorii programului (birocrația ne omoară), ne tragem sufletul și ne pregătim pentru anul următor. Să ne tragem sufletul va însemna să organizăm zeci de activități mai mici pentru studenți, cluburi tematice, ateliere cu artiști sau seri de socializare. Se arată o toamnă aglomerată, dar care sperăm să impacteze studenții în mod pozitiv”, încheie el.

