Și Ramona Gabor a ajuns în România, fiind așteptată la aeroport chiar de către nepoata ei. După aceea, cele două au plecat împreună într-o escapadă prin țară. Chiar și Monica Gabor a văzut imaginile cu fiica sa, motiv pentru care i-a lăsat imediat un comentariu.

Irina a publicat astăzi mai multe fotografii din Iași, iar mama sa a reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

„Fata mea preferată din lume”, a fost comentariul postat de Monica Gabor. „Te iubesc”, i-a răspuns imediat Irina Columbeanu.

Într-un interviu acordat pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult!

A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu.

