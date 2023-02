Întrebată de către Lili Sandu, moderatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, cum sărbătorește luna iubirii, Iulia Vântur a oferit răspunsul, fără a sta pe gânduri.

„Lili Sandu: Cum serbezi luna iubirii?

Iulia Vântur: Muncind, deși în ultimele zile nu am mai putut să muncesc, am ieșit din circuit, nu am avut încotro, tocmai pentru că probabil eram mult prea epuizată și nu am avut grijă de mine cum trebuie.

Au fost multe proiecte pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit, așa că am fost puțin cam prea ocupată în ultima vreme.

De asta cred că am și răcit, m-am și îmbolnăvit. Altfel e ok, revin în câteva zile.”, a fost discuția dintre cele două, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

De asemenea, pe 14 februarie, atunci când s-a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților, Iulia Vântur a făcut o serie de declarații despre cum are de gând să sărbătorească alături de iubitul ei.

„Dragostea se exprimă prin dulcegării!… Dacă îți imaginezi că putem ieși așa, la masă, fără să fim deranjați….Chiar nu am niciun plan, eu muncesc de Ziua Îndrăgostiților!”, a spus Iulia Vântur în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit Wowbiz.

Cum i se spune Iuliei Vântur în India

Dan Negru și-a petrecut Revelionul în India și a fost uimit când a auzit cum i se spune Iuliei Vântur acolo. Prezentatorul TV a sunat-o pe iubita lui Salman Khan și a povestit întâmplarea.

Înainte cu câteva zile de Anul Nou, Dan Negru a plecat împreună cu familia lui în India, acolo unde a vrut să scape de Revelion, fiindcă indienii nu petrec în noaptea dintre ani.

Când se afla într-un tur la Taj Mahal, ghidul a auzit că prezentatorul este din România și l-a întrebat dacă a auzit de Lula. Dan Negru nu a știut despre cine este vorba, apoi când ghidul a spus despre Salman Khan, și-a dat seama despre cine e vorba, de fapt.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Khan și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, mărturisește Dan Negru pentru unica.ro.

