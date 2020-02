De Livia Lixandru,

Deşi obișnuit cu scena de teatru și cu cea de film, Bogdan Mălăele nu face de foarte mult timp stand-up, așa că a fost avertizat de colegii săi că scena de la iUmor nu este una ușoară.

“A fost o mare bucurie să fiu invitatul special la deschiderea noului sezon de iUmor, am avut ceva emoții, știind de la colegii mei că e o scenă dificilă, dar m-am relaxat instant când am văzut ținuta Deliei, privirea tăioasă a lui Cheloo și am auzit râsul inconfundabil al lui Bendeac. Juriul a fost demențial, publicul a fost electrizant și Dan Badea a fost chel. Sper să vă placă cum a ieșit!”, a declarat stand-upper-ul.

“E o povară uriașă să fii fiul unui mare actor, mai ales al unui geniu al comediei. Este unul dintre cele mai bune momente ale unui invitat special pe scena asta”, au fost cuvintele lui Mihai Bendeac după momentul foarte bun al lui Bogdan Mălăele pe scena iUmor. Cheloo a fost fascinat, lucru care nu se întâmplă prea des la iUmor.

“Bendeac, dacă renunți la iUmor, mi-aș dori măcar un sezon cu Bogdan Mălăele. Am fost fascinat de stand-up-ul lui! Vorbim tot timpul despre Horațiu Mălăele, îl stimăm din adâncul sufletului, iar băiatul îi calcă pe urme!”.

Regulile iUmor

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar cei care obţin minimum două voturi favorabile, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00.

Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

