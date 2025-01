Celebrul actor american Jesse Eisenberg, nominalizat la premiile Oscar, și-a petrecut recent concediul alături de familia sa la Timișoara. Deși starul recunoaște că, în general, se simte vinovat atunci când pleacă în vacanțe, vizita în România nu i-a stârnit acest sentiment.

Nu este clar momentul exact când actorul a ajuns în orașul de pe Bega, însă există posibilitatea să fi fost în perioada august-noiembrie anul trecut, când Eisenberg filma la Budapesta pentru pelicula „Now You See Me 3”.

Jesse Eisenberg este cunoscut la nivel mondial pentru roluri memorabile, printre care cel al lui Mark Zuckerberg în „The Social Network” (2010), care i-a adus prima nominalizare la Oscar. Recent, el a fost nominalizat din nou la premiile Academiei Americane de Film, de această dată la categoria „Cel mai bun scenariu original” pentru filmul „A Real Pain”.

Jesse Eisenberg: „Am fost cu familia în Timișoara, România, care este locul unde a pornit Revoluția împotriva lui Ceaușescu”.

Jimmy Kimmel, ABC: „Ți-ai dus copiii acolo?”

Jesse Eisenberg: „Copilul, că avem doar unul, dacă erau doi era exclus. A fost minunat, i-am explicat copilului ce s-a întâmplat, nu la modul violent, ci doar i-am explicat că a fost un dictator. A fost o călătorie uimitoare, orașul este minunat și totul e frumos. Aia a fost singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât.”

Vizita sa la Timișoara a fost discretă și nu există informații despre participarea actorului la evenimente publice sau despre locațiile vizitate. Fanii din România rămân însă încântați de faptul că o vedetă de asemenea calibru a ales să descopere frumusețile țării.

Cine este Jesse Eisenberg

Jesse Adam Eisenberg, născut pe 5 octombrie 1983, este un actor și regizor american cunoscut pentru cariera sa de succes în cinematografie și teatru. De-a lungul timpului, Eisenberg a primit numeroase nominalizări prestigioase, inclusiv două la Premiile Oscar, trei la Premiile BAFTA și trei la Globurile de Aur.

Debutul său pe micile ecrane a avut loc în serialul de comedie-dramă Get Real (1999-2000), însă primul său rol principal în film a fost în Roger Dodger (2002). Au urmat producții de succes precum The Squid and the Whale (2005), Adventureland și Zombieland (2009).

Eisenberg a ajuns în atenția publicului internațional în 2010, când l-a interpretat pe Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, în filmul regizat de David Fincher, The Social Network. Performanța sa i-a adus o nominalizare la Oscar pentru Cel mai Bun Actor.

De-a lungul carierei, actorul a colaborat cu regizori celebri precum Woody Allen pentru filmele To Rome with Love (2012) și Café Society (2016). A avut roluri memorabile și în filmele cu tematică de jaf, precum seria Now You See Me (2013 și 2016).

Printre alte proiecte notabile se numără interpretarea antagonistului Lex Luthor în blockbuster-ul Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) și rolurile vocale din filmele animate Rio (2011) și Rio 2 (2014).

În 2022, Eisenberg a jucat în miniseria FX/Hulu Fleishman Is in Trouble și a debutat ca regizor de film cu comedia neagră When You Finish Saving the World. În 2024, și-a consolidat cariera regizorală cu A Real Pain, pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru Cel mai Bun Scenariu Original.

Pe lângă activitatea cinematografică, Jesse Eisenberg este și un talentat dramaturg și scriitor. A contribuit cu articole pentru publicații prestigioase precum The New Yorker și McSweeney’s, iar pe scena teatrului new-yorkez a scris și jucat în piese precum Asuncion, The Revisionist și The Spoils. În 2015, a publicat prima sa carte, Bream Gives Me Hiccups: and Other Stories, o colecție de povestiri apreciată de critici.

