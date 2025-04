Florin Călinescu, unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria sa, în cadrul podcastului lui Bursucu. Actorul, în vârstă de 68 de ani, a vorbit deschis despre viața sa simplă de dinaintea celebrității și despre greutățile pe care le-a înfruntat în primii ani de viață.

Florin Călinescu a fost părăsit de mama sa când avea 4 ani

Născut la Timișoara, Florin Călinescu și-a petrecut copilăria la țară, alături de bunici, într-un sat modest. În ciuda succesului său de astăzi, copilăria sa nu a fost una fericită.

„Ai mei s-au despărțit în copilăria mea fragedă, până în grădiniță cred, și a fost o copilărie pe cont propriu, adică tata era militar și pleca pe vremea aia, după aia s-a retras la birou, s-a făcut contabil, maică-mea a plecat când aveam 4-5 ani, am cunoscut-o când eu am căutat-o, la 18 ani, să văd care e treaba și am crescut cu prima gazdă a tatălui meu, în Timișoara, o bucătăreasă unguroaică, care se ducea la liceul ăla, făcea mâncare și stăteam în casă și mă uitam pe geam sau ieșeam pe stradă, diverse chestii, dar făceam un lucru.

Am învățat să citesc, pentru că avea doamna Vicky niște cărți de la răposat și am început să buchisesc niște tâmpenii, la vremea aia, dar nu aveam altele.

Eu n-am avut jucării, n-am avut dulciuri, ciocolată, biciclete. Mi-am cumpărat trenuleț la 32 de ani și bicicletă, trenulețe de alea de asamblat, dar citeam, nu înțelegeam nimic, îți dai seama, dar eu pe alea am învățat să citesc, Dostoevsky, Dickens”, a povestit Florin Călinescu, în podcast-ul lui Bursucu.

Florin Călinescu, o copilărie plină de lipsuri

Una dintre cele mai tulburătoare amintiri ale sale este legată de momentul în care a suflat pentru prima dată în lumânări – însă nu pe un tort de ziua lui, ci pe coliva bunicii sale, care fusese lovită de o mașină.

„Săracă (n.r. – copilăria sa) în sensul că tatăl meu îi dădea doamnei Vichy banii de ceva hăinuțe, de aia, de aia, nici nu apăruseră multe jucării, păi erau niște tramvaie, niște camionete, te tăiai în ele, de tablă toate. Deci în epoca aceea, când aveam 4-5 ani, jucăriile erau de lemn. (…) Cred că prima dată am suflat în lumânările colivei bunicii mele, care a murit săraca lovită de o mașină, la Pitești. Nu-mi aduc aminte chestia asta cu tortul, până am plecat din Timișoara, la 18 ani, sincer”, a mai spus Florin Călinescu.

Deși viața i-a oferit multe încercări, Florin Călinescu a reușit să-și croiască un drum remarcabil în televiziune și în actorie, devenind una dintre cele mai respectate figuri din showbizul românesc. Povestea sa este o dovadă că ambiția și talentul pot depăși orice obstacol.

