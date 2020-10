Jorge a dezvăluit care a fost cel mai greu moment din viața lui. „Ultima discuție față în față a fost când eu i-am cerut bani tatei pentru inel”

„Nu am vorbit cu nimeni despre moartea tatălui. Nu am vrut niciodată să expun latura asta dureroasă a mea, lacrimogenă, pe care toată lumea o are.

Când tatăl meu a murit, eu făceam 24 de ani, la o zi după înmormântarea lui eu am semnat cu o casă de discuri, eram și trist și fericit, și pe mine blocajul acela m-a lovit peste câțiva ani, când nu mă așteptam.

Eu credeam că am depășit momentul, dar a murit bunicul la 90 de ani și la șapte luni după s-a stins și tata, am simțit că am rămas singur”, a spus Jorge în cadrul emisiunii Vorbește lumea.

„Eu eram în Italia când am vorbit ultima dată cu el la telefon. Atunci am mers să-mi cer prima soție în căsătorie. Ultima discuție față în față a fost când eu i-au cerut bani tatei pentru inel. Atunci mi-a dat binecuvântarea, am băut o țuică și aia a fost.

Când am ajuns în țară, mama m-a sunat și mi-a zis să merg acasă că tata e în spital, e grav. Stăteam în spital zi și noapte, stăteam în genunchi și mă rugam de doctori să mai facă ceva.

Dar nu mai avea niciun semn vital. Tatăl meu a suferit un atac cerebral, a fost operat, dar nu a mai rezistat. A fost șoc total pentru mine și pe toate le-am ascuns în sufletul meu, voiam să par puternic”, a mai povestit Jorge la Pro tv.

