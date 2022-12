Kira Hagi își face debutul într-un serial de televiziune: „Vreau să fac performanță oriunde în lume”. Cum au primit părinții ei vestea - EXCLUSIV

Actriţă şi pictoriţă, Kira Hagi a studiat actoria la New York Film Academy, unde s-a licenţiat, în 2017, în Acting for Film. Ulterior, ea a urmat studii aprofundate de actorie şi la Los Angeles. Deși de la vârsta de 14 ani ea își dorea să trăiască visul american, Kira a renunțat la viața în America și s-a întors în România, la familie, continuându-și aici cariera în actorie, în pictură, dar și în televiziune.

În ceea ce privește cariera în pictură, Kira Hagi a avut parte de multe reușite, ea a găzduit în București expoziţia „Rădăcini”, care se adaugă celor din Constanţa („Călătorie” – 2018, „Experiment Dezrădăcinare” – 2019 și 2022, „Sound of Silence” – 2021), Franța („Reflections” – 2021) și Italia („Eternal Feminine”, la Florence Biennale XIII – 2021).

Când vine vorba despre televiziune, ea se laudă cu emisiunea ei de la Aleph News, cu „Smart is the new cool”, care e pe post în fiecare săptămână cu o nouă ediție. Actoria, însă, e pe primul loc. A debutat în filmul românesc de scurt-metraj „București, te iubesc”, iar apoi a apărut în alte proiecte cinematografice de succes, dar și în piese de teatru. Ea a jucat rolul Marthei Bibescu în piesa de teatru „Marthe și George”, de la Teatrul Nottara.

Acum, ea se concentrează la noul ei proiect de televiziune, la serialul „Lia- soția soțului meu”, în care joacă rolul Mirei Bădescu, o tânără avocată. A avut parte de unele provocări cu acest personaj despre care spune că e foarte diferit de ea. „Nu avem absolut nimic în comun”, ne-a recunoscut actrița, care ne-a explicat cum a fost la casting, dar și cum cum au primit părinții ei, Marilena și Gheorghe Hagi, vestea despre acest proiect de care ea e tare mândră.

Libertatea: Cum ai primit propunerea de a juca în „Lia- Soția soțului meu”? Îți faci debutul într-un serial de televiziune, nu?

Kira Hagi: M-a sunat directoarea de casting și mi-a spus să vin în câteva zile la un casting. Nu știam unde mă duc, dar m-am pregătit, ea mi-a trimis un monolog pe care l-am învățat, iar după aceea am mers.

A fost ca la carte, așa cum se face peste tot la un casting. Te pregătești, apoi mergi acolo, eu când am ajuns acolo imediat m-au chemat în sală și, printre altele, te întreabă tot felul de lucruri: Ce vârstă ai? Cum te numești? O mică introducere.

Pe mine m-au întrebat ce înălțime am. Eu le-am zis că am 1,60 în zilele mele bune și 1,59 în zilele mele proaste. A râs toată lumea din sală. Mi se pare că i-am cucerit printr-o glumă. M-am făcut remarcată printr-o glumă. Bine, nu doar datorită acestui lucru, dar și datorită audiției. M-a încântat faptul că s-au și distrat alături de mine. Cam așa a fost. Nine, n-am primit rolul pe moment, m-am întors acasă și după câteva săptămâni am primit un telefon și mi-au spus că o să o joc pe Mira Bădescu.

– Îți faci acum debutul într-un serial de televiziune, nu? Ai mai jucat?

– Nu, nu am mai jucat niciodată, acesta este debutul meu într-un serial de televiziune și sunt foarte încântată că am primit această oportunitate și mai ales să lucrez alături de oameni care au susținut actorii tineri, care îi promovează. Am multe de învățat de la ei și sunt încântată că fac parte din acest proiect.

Actorii din serialul „Lia – Soția soțului meu"

– În serial joci rolul Mirei Bădescu, o avocată tânără și talentată. E un personaj care te provoacă? Aveți ceva în comun?

– Da, e o avocată. Personajul meu, Mira Bădescu, mă intrigă și mă fascinează fiindcă am oportunitatea să joc o meserie pe care în viața de zi cu zi nu cred că o să am ocazia să o încerc, să o practic. Lucrul acesta, pentru orice actor, să ai oportunitatea să joci mai multe profesii, să întruchipezi mai multe profesii, e o binecuvântare.

În comun cu ea nu am nimic. Nu cred că suntem asemănătoare. Suntem foarte diferite, nu avem absolut nimic în comun, adică principiile noastre și felul nostru de a gândi…deci suntem foarte diferite. Nu pot să vă spun mai multe, trebuie să urmăriți serialul, să vedeți de ce nu mă asemăn cu acest personaj.

– În comunicatul de presă care a anunțat că vei lua parte la acest proiect, ai spus: „Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor”. Ai anumite temeri privind acest proiect? Tu ai experiență în actorie, ai studiat ani de zile.

– Eu nu am o vastă experiență în actorie, am niște ani de studiu, am jucat în câteva filme românești, dar vastă experiență nu am. Dar eu sunt mereu în prejma unor profesioniști, mai ales în acest proiect, și am de unde și de la cine să învăț, cum e domnul Bebe Cotimanis și mulți alții.

De la fiecare în parte am de învățat. Dar temeri…de obicei nu am temeri. Am, în schimb, emoții pentru cum va primi publicul acest proiect.

– Cum te înțelegi cu colegii de pe platou? Cu Vlad Gherman, spre exemplu? Dar cu doamna Ruxandra Ion?

– Pot să vă spun că Vlad este un actor foarte talentat și foarte generos. Mi-a dat sfaturi chiar în timp ce jucam împreună o secvență și treaba asta o apreciez foarte mult, mai ales că eu sunt nouă într-un proiect de televiziune. A fost important să mă îndrume un actor care are mai multă experiență decât mine.

Iar cu doamna Ruxandra Ion, cu dânsa toată lumea vorbește. Ea ne ocrotește în acest proiect, ea ne îndrumă, de la ea avem ce să învățăm.

– Ce părere au avut părinții, mama, tatăl tău, când i-ai anunțat că ai primit acest rol? Fratele Ianis te-a felicitat?

– Au fost foarte bucuroși, ca orice părinte. Ei sunt bucuroși că muncesc, că am primit un rol și normal că i-am contactat și pe ei imediat ce am primit vestea. Le-am zis: «Uitați, o să lucrez într-un serial de televiziune». Și ei au fost încântați.

Și fratele m-a felicitat, pe Facetime, fiindcă el e plecat, știți foarte bine.

– Dacă îmi permiți, vreau să trecem la cariera ta, cea pe scena teatrului. În ce piese joci, ce proiecte pregătești?

– Momentan, eu nu mai joc pe scena teatrului. Am terminat proiectul „Martha și George”. Dar anul viitor, în 2023, în toamnă va ieși filmul despre viața compozitorului nostru George Enescu în care o voi juca pe Alice Cantacuzino și de-abia aștept să vedeți filmul.

Am filmat peste tot, în București, la Iași, la Tecuci și parcă am mai filmat undeva, dar nu-mi amintesc exact. Va fi plăcut pentru că este o poveste romantică.

Kira Hagi în rolul lui Alice Cantacuzino. Foto: Mihail Oprescu

– Despre cariera ta de pictoriță ce ne poți spune? Ai avut expoziții la București, Constanța, Franța, Italia.

– Mie mi se pare că pictura și actoria se îmbină. Mi se pare că proiectele pe care le-am avut și expozițiile pe care le-am avut s-au născut așa, natural, nu am forțat nimic.

Am lăsat lucrurile să se întâmple după cum a fost dat.

– Îmi aduc aminte că la un moment dat aveai și propria emisiune la Aleph News. Continui să muncești și acolo?

– Da, lucrez și acolo. Am filmat acum câteva săptămâni noi emisiuni care vor fi difuzate pe TV. Da, încă mai lucrez cu Aleph!

Kira Hagi prezintă la Aleph News „Smart is the new cool”

– Știu că ai studiat la New York, la Los Angeles, dar iată că te-ai întors în România. Ai simțit că aceasta e scena pe care vrei să faci performanță în actorie?

– Eu vreau să fac performanță oriunde în lume atâta timp cât practic meseria pe care mi-o doresc și o fac din suflet, și cu drag.

„Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi”

– Tu ai renunțat la visul american sau el continuă, dar momentan trăiești visul românesc?

– Nu pot să spun că am renunțat la nimic. Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi, ca fiecare dintre noi. Fiecare are un țel, un drum.

– Ești mulțumită, fericită pe deplin de ce faci acum, în cariera ta?

– Da, sunt împlinită că sunt un actor care muncește în fiecare zi.

