Prezentată în premieră luna viitoare la Festivalul de Film de la Cannes, drama biografică îl are în rol principal și pe Jeremy Strong, în rolul controversatului avocat și politician Roy Cohn. Imaginea îi prezintă pe actori în spatele mașinii, amândoi având un aer solemn, cu Sebastian Stan interpretându-l pe tânărul Trump, potrivit ew.com.

Descris ca o „scufundare în subteranele imperiului american”, filmul va explora cariera lui Donald Trump ca magnat imobiliar în New York în anii 1970 și 1980. Sinopsisul oficial sună astfel: „În acest film, se va juca un rol important: «Acesta prezintă ascensiunea tânărului Donald Trump la putere prin intermediul unei înțelegeri faustiene cu influentul avocat de dreapta și aranjor politic Roy Cohn»”.

Din distribuție mai fac parte Maria Bakalova din Borat în rolul Ivanei Trump și Martin Donovan în rolul lui Fred Trump Sr. Acest lungmetraj regizat de Ali Abbasi, anunţat joi în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes 2024, prezintă ascensiunea lui Donald Trump spre putere prin ceea ce a fost descris drept „un pact faustian” încheiat cu influentul avocat de extrema dreaptă şi intermediar politic Roy Cohn, interpretat de actorul Jeremy Strong.

Filmul în care apare actorul român din Constanța, în rol principal, a fost selectat să concureze pentru mult râvnitul Palme D’or, alături de alte 18 pelicule. Printre acestea, un lungmetraj în care regizorul Francisc Ford Coppola a investit o sumă uriașă.

Sebastian Stan, cunoscut mai ales pentru rolul lui Bucky Barnes din filmele Captain America, a jucat recent în seria animată Marvel „What If…?”, în miniseria „Pam & Tommy” și în thrillerul psihologic „A Different Man”.

Cine este Sebastian Stan

Născut la Constanța, Sebastian Stan avea 8 ani când s-a stabilit pentru o vreme la Viena cu mama sa Georgeta Orlovschi, angajată acolo ca pianistă.

La 10 ani, el joacă primul său rol, în filmul 71 Fragments of a Chronology of Chance, al regizorului austriac Michael Haneke. După patru ani, se mută în Comitatul Rockland, New York, Statele Unite.

Sebastian Stan a studiat la Universitatea Rutgers și timp de un an a făcut cursuri în Regatul Unit, perioadă în care a avut apariții la Shakespeares Globe Theatre din Londra.

De-a lungul carierei sale a jucat alături de actori precum Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în filmul Black Swan (2010), Chris Evans, Robert Downey jr, Scarlett Johansson și Samuel L. Jackson, în trilogia Căpitanul America, cu Matt Damon în filmul de ficțiune Marțianul (2015), cu șapte nominalizări la Oscar, sau cu Nicole Kidman în Capcana (2018).

Nu este prima dată când Sebastian Stan întruchipează un personaj controversat.

El a jucat rolul lui Tommy Lee, toboșarul trupei Mötley Crüe și fostul soț al Pamelei Anderson, în serialul „Pam & Tommy”, care i-a adus o nominalizare la Emmy anul trecut.

Iar în 2017, l-a portretizat pe Jeff Gilooly, fostul soț abuziv al patinatoarei artistice Tonya Harding (Margot Robbie) în „I, Tonya”.

