Vlad Gherman și Oana Moșneagu au zis, sâmbătă, 6 aprilie, cel mai sincer și emoționant „DA!” în fața ofițerului de la Starea Civilă. Cei doi actori au programată nunta la începutul lunii iunie a acestui an.

Îndrăgostiții au ținut secret că vor face pasul cel mare în acest weekend, astfel că la eveniment au fost invitați doar apropiații. Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu au mai avut răbdare până pe data de 2 iunie, atunci când va avea loc nunta, și s-au căsătorit civil ieri.

„Lumee, lumeeee, we did it! (n.r: am făcut-o). Ăștia suntem noi, în cea mai bună variantă a noastră: Gherman la pătrat! Începe o etapă nouă!”, au scris cei doi actori, pe pagina lor de socializare.

Îmbrăcați în ținute speciale, care au reflectat originalitatea și stilul lor distinct, Vlad și Oana au strălucit în ziua cea mare. Deși Oana Moșneagu a ales să își exprime personalitatea prin intermediul unei rochii de mireasă de un albastru deschis, din voal și detalii atent lucrate, Vlad Gherman a optat pentru un costum crem, care i-a accentuat eleganța.

Ceremonia a avut loc în fața celor dragi și a fost un moment plin de emoție. Cei doi miri s-au căsătorit civil, marcând astfel începutul unei noi călătorii pline de iubire.

Înconjurați de familii și prietenii lor apropiați, Oana și Vlad Gherman au radiat de fericire. Atmosfera magică a evenimentului a fost întregită de emoțiile sincere și de promisiunile de loialitate și sprijin reciproce rostite în fața ofițerului Stării Civile. Vlad Gherman și Oana Moșneagu au pășit cu încredere spre un nou capitol din viața lor.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se căsătoresc religios pe 2 iunie

Vlad Gherman iubește din nou și este foarte fericit alături de Oana Moșneagu, fata cu care și-a refăcut viața după despărțirea dureroasă de Cristina Ciobănașu. În luna august a anului trecut, actorul și-a cerut iubita în căsătorie într-un mod inedit.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au anunțat că au stabilit data nunții. Cei doi au ales pentru eveniment aceeași locație precum Smiley și Gina Pistol.

„Its a match!

Ne-am îndrăgostit la prima vedere și s-a lăsat cu râsete, voie bună și entuziasm (…) Ivona a fost cupidonul întâlnirii noastre cu această superbă locație tip seră în care la anul, într-o zi de început de vară, vom dansa primul dans al vieții noastre împreună. Save the date: iunie 2024”, au scris Vlad Gherman și Oana Moșneagu, pe Instagram.

Cei doi îndrăgostiți nu își doresc o nuntă mare, ci să aibă aproximativ 100 de invitați. Oana Moșneagu nu știe încă ce rochie de mireasă își dorește. „Ne-am gândit la numărul de invitați, vrem să fie o nuntă micuță, 100 și puțin de invitați, prieteni, familie, nu foarte elegant. Habar nu avem locația unde o să facem nunta. Nu am o rochie preferată, mă uit constant pe internet, până nu mă duc să probez să văd ce mă avantajează, asta e. Vreau o rochie să pot să dansez fără să mă țină mâneca sau trena”, spunea Oana Moșneagu, la Xtra Night Show.

