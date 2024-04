Anul trecut, Andreea Marin a început transformarea din punct de vedere fizic. După o vizită la medic, vedeta a început să slăbească. „Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul: «Eu vă știu pe dumneavoastră de vreo 20 de ani, de la „Surprize, surprize”, am venit la dumneavoastră în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus»”, a povestit pentru revista VIVA! vedeta.

A slăbit 13 kilograme cu ajutorul unei diete, iar acum se mândrește că, de fapt, a dat jos 20 de kilograme și are greutatea din liceu. Transformarea vedetei a fost remarcată de toți fanii ei, mai ales că Andreea Marin poartă acum rochii mulate.

Andreea Marin a renunțat la dietă după ce a slăbit 20 de kilograme

Având în vedere că are greutatea mult visată, ea a renunțat la dieta dată de nutriționist. „Am crezut că o să fie foarte greu să pierd 20 de kilograme, îmi pusesem în minte să ajung ca în liceu. Într-un an, pas cu pas, slăbind un kilogram, două maximum. Eu nu am făcut excese, am ascultat de nutriționist.

Am urmat pe etape diverse diete progresiv, astfel încât să-mi învăț corpul cu o nouă viață. Efortul a fost să ascult ce mi se spune să fac, de fapt, asta nu facem noi, le știm pe toate, dar le facem!? După aceea, lucrurile s-au așezat, apoi am scăpat de acea senzație de foame, de poftă și așa mai departe.

Recomandări Puterea clanului Corduneanu. Liderul decedat al grupării a fost anchetat pentru trafic de droguri, cămătărie, trafic de persoane și acte de violență, dar condamnat doar pentru „spionarea soției”

Îți reeduci corpul, să spun așa. O lună, două a fost mai dificil, după aceea am intrat într-o normalitate și mi-am și spus în gândul meu: De ce nu oi fi făcut eu asta și înainte”, a declarat Andreea Marin pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Acum, Andreea Marin are un regim echilibrat și sănătos, mănâncă orice fel de mâncare, dar în porții mici. „Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete toată viața, dar trăiesc moderat.

Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mănânc un singur fel la masă, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere. Deci, se poate”, a mai zis ea.

Andreea Marin împrumută hainele fiicei sale

Andreea Marin, în vârstă de 49 de ani, împrumută acum hainele fiicei sale, Violeta. Vedeta a dezvăluit că are o relație extraordinară cu fiica sa, de 16 ani și jumătate, și că se simt ca două surori mai degrabă decât mamă și fiică. Împreună, ele își împărtășesc gândurile și, evident, garderoba.

Recomandări De ce candidatura lui Cîrstoiu vulnerabilizează alianța PNL-PSD

„Suntem fete, ne place schimbul de haine. Facem schimb de haine, dar și de impresii, ca fetele. Violetei îi vin acum hainele mele din liceu și e plăcut să vezi asta. Îmi place că am ajuns la greutatea de odinioară”, a dezvăluit Andreea Marin pentru VIVA!

Urmărește-ne pe Google News