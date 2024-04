Recent, Laura Cosoi a fost prezentă la un eveniment monden din București, unde a fost însoțită de soțul ei, Cosmin Curticăpean. Cei doi soți s-au bucurat să participe la o expoziție găzduită de Ambasada Italiei. Actrița, care este însărcinată cu cel de-al patrulea copil, a purtat o rochie pentru care a plătit 50 de lei și a reușit să atragă toate privirile celor din jur. Rochia Laurei Cosoi a făcut furori și în mediul online, unde fanii au întrebat în repetate rânduri de unde a achiziționat-o.

„Am cumpărat această rochie în urmă cu câteva săptămâni dintr-un outlet și a costat 50 de lei, pentru că am prins-o la reducere. Vreau să vă spun că a trecut multă vreme de când am purtat o rochie care să mi se pară atât de feminină… sau poate este starea mea de spirit de acum. La evenimentul de aseară am avut dress code «italian touch» și m-am simțit ca o adevărată napolitană. Îmi mai lipsea coșul cu rufe, nu? (râde)”, a scris Laura Cosoi în mediul online.

Rochia cu imprimeu floral și buline emană multă eleganță și rafinament, astfel că vedeta a fost mândră de achiziția făcută. Fotografiile de pe Instagramul actriței au primit peste 10.000 de aprecieri și comentarii

Recomandări Umbra Kremlinului în România. Armata privată a LukOil a ajuns acum un sfert de secol la București și continuă să funcționeze, condusă de foști ofițeri SRI

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Laura Cosoi se retrage de pe micul ecran pentru o perioadă

Laura Cosoi se retrage de pe micul ecran pentru o perioadă. Vedeta, care va deveni mamă pentru a patra oară, prezintă emisiunea „Vacanță de vedetă”, la Antena Stars. Laura Cosoi a decis să ia o pauză în carieră, întrucât burtica de graviduță a început să se vadă.

„În acest rol voi fi, cumva, pentru ultima oară în seara asta, pentru că începe să se vadă sarcina. Voi naște în vară, evident că voi face o pauză până la toamnă, atunci când voi reveni. Nu renunț, pur și simplu îmi iau avans și aș vrea foarte mult ca în lunile iunie și iulie să am un pic de pauză”, a spus îndrăgita actrița la Antena Stars.

Laura Cosoi, mamă a trei fetițe minunate, se împarte cu brio între viața de familie și carieră. „Eu am filmările până în prânz. Când am filmările pentru emisiune, termin la prânz și uneori unesc cu celălalt proiect, ca să pot să închei ziua. După-amiază și seara sunt cu fetele”, a spus prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă”.

Recomandări Secretarul general al ONU a condamnat atacul Iranului asupra Israelului, la reuniunea Consiliului de Securitate. Reacția ambasadorului Teheranului

În vârstă de 42 de ani, Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean și împreună au trei fetițe, pe Rita, Vera și Lara. Momentan, actrița nu a dezvăluit sexul celui de-al patrulea bebeluș. „L-am visat. Mi-a spus numele. Știam din ziua în care am născut-o pe Lara, dacă vom mai face al patrulea copil, știam sexul și numele, mi l-a spus, așa încât, nu am ales eu a patra oară, a ales copilul, Dumnezeu”, a povestit Laura Cosoi, pe o rețea de socializare, la începutul lunii martie.

Urmărește-ne pe Google News