Vedeta de la Hollywood a decis să nu lase averea membrilor familiei sale, dar în schimb a promis 50 milioane de dolari către Fundația Douglas, care își propune să-i ajute pe cei aflați în dificultate.

Decizie care, pentru mulți, nu a fost una surprinzătoare, fiindcă se specula, la momentul morții sale, că actorul decisese că își va dona averea în scop caritabil.

Printre beneficiarii fundației sale sunt Templul Sinai din Westwood, Kirk și Anne Douglas Childhood Center, precum și Teatrul Kirk Douglas din Culver City, un teatru la mare căutare odinioară și care a fost transformat în sală de spectacole live.

Anunțul decesului a fost făcut de fiul său Michael Douglas (care are o avere de 300 de milioane de dolari) într-o declarație emoționantă.

„Cu o tristețe imensă, eu și frații mei anunțăm că Kirk Douglas ne-a părăsit astăzi la vârsta de 103. A fost o legendă a filmului, un actor din epoca de aur a Hollywood-ului, care a trăit bine în anii săi de glorie, un om al cărui angajament față de justiție și cauzele în care a crezut au stabilit un standard pentru care toți. Dar pentru mine și pentru frații mei Joel și Peter, el era pur și simplu tata, pentru Catherine, o socru minunat, pentru nepoții și strănepotul lor, bunicul lor iubitor, și pentru soția sa Anne, un soț minunat. Kirk a avut o viață normală și lăsat o imensă moștenire în industria filmului, care va dăinui și pentru generațiile următoare, dar a fost și un filantrop care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ajuta oameni și pentru a aduce pacea pe planetă. Vreau să închei cu vorbele pe care i le-am spus la ultima lui zi de naștere și care vor rămâne întotdeauna adevărate: „Tată – Te iubesc atât de mult și sunt atât de mândru de a fi fiul tău”.

Kirk Douglas a câștigat un Glob de Aur pentru cel mai bun film și patru Oscaruri. Actorul s-a născut în 1916 și este cunoscut drept una dintre cele mai mari vedete de film din America, apărând în producții precum „Lonely Are The Brave” și „20.000 Leagues Under The Sea”. A primit trei nominalizări la Premiile Academiei Americane de Film în timpul vieții sale și în 1996 a primit un premiu onorific pentru cei 50 de ani de carieră ca forță creativă și morală în industria de film.

