Gina Pistol a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, dezvăluind detalii neștiute până acum despre drumul anevoios spre maternitate. Prezentatoarea TV, ajunsă la 41 de ani, a mărturisit că medicii i-au spus că nu va putea avea copii, veste care a doborât-o. Deși își construise casa visurilor, călătorea și avea o carieră de succes, în sufletul ei rămânea o întrebare apăsătoare: „Pentru cine fac toate astea?”.

În cele mai grele momente, când speranța părea pierdută, Gina Pistol a mers la mănăstirea Sfântul Iosif cel Nou din apropiere de Timișoara. Acolo, cu lacrimi în ochi, s-a rugat cu toată ființa ei să devină mamă, transformând rugăciunea zilnică într-un ritual profund și intim. La scurt timp, miracolul s-a produs.

„Țin minte că îmi spuneau prietenele: «Ești însărcinată». Și eu le ziceam: «Terminați cu asta că nu sunt însărcinată». Mi-am luat un test de sarcină, l-am făcut, nu ieșise. Știam că nu am nicio șansă, nu am făcut niciun tratament, n-am luat nici măcar suplimente. De fapt eram însărcinată. Am făcut alt test și a ieșit pozitiv, am crezut că nu am făcut ceva cum trebuie. Ieșise a doua linie ștearsă așa puțin. Am zis să mai fac un test și mă uitam la el și mi se părea că visez. E o minune, de asta spun că nu mai îndrăznesc să îl cer pe al doilea. Am un copil sănătos, ce pot să ceri mai mult de atât?”, a povestit Gina Pistol pentru cancan.ro.

Medicii nu i-au dat nicio șansă Ginei Pistol să devină mamă

Prezentatoarea de la PRO TV mărturisește cu emoție că rugăciunile au avut un rol important în toată această perioadă. Gina Pistol își dorea cu orice preț să devină mamă.

„Și eu, în prima lună de sarcină, în primul trimestru de sarcină, am și avut probleme. Am stat la pat si mă rugam în fiecare zi, toată sarcina m-am rugat în fiecare zi. Aveam ritualul meu de rugăciuni. Și țin minte că m-a dus prietena mea (care a devenit nașa fiicei mele) în Timișoara la Sfântul Iosif cel Nou dintr-o localitate de lângă Timișoara, la Mănăstirea. Și m-am rugat Sfântului Iosif și la Dumnezeu că dacă ei consideră că o să fiu un părinte bun să-mi dea copii, mai mult nu cer. Doar dacă consideră ei că aș fi un părinte bun”.

Și a continuat: „Am rămas însărcinată după ce mi-am făcut analizele și mi-au zis medicii ca nu am nicio șansă să fac copii. Și când am fost la prietena mea la Timișoara, și a zis hai să mergi să te rogi… și am fost la biserica de care ți-am spus. Și pe urmă eram însărcinată în primul trimestru, dar umblam cu tricouri foarte largi că nu știam cum… și m-am dus să-i mulțumesc Sfântului la mormântul lui acolo (Mănăstirea Partoș). Și a venit o măicuță la mine și mi-a zis, în timp ce stăteam singură în liniște să mulțumesc pentru minune: «Rugați-vă la Sfântul că e pentru femeile care nu pot face copii și rugați-vă că este foarte generos Sfântul». Mi-au dat lacrimile, că eram deja însărcinată. Și pe urmă, într-un alt an, când o aveam deja pe Josephine, în timp ce stăteam la slujbă, în timp ce preotul vorbea de Sfântul Iosif, mi-am dat seama că de fapt Josephine vine de la Iosif. Vezi că nimic nu-i întâmplător în viața asta!”

Smiley i-a dăruit Ginei Pistol Brâul Maicii Domnului, adus de la Muntele Athos

Frumoasa prezentatoare povestește că momentul în care a aflat că este însărcinată a fost un dar de la Dumnezeu, dar și un gest special din partea lui Smiley – partenerul său – care i-a dăruit Brâul Maicii Domnului, adus de la Muntele Athos. Gina l-a păstrat cu sfințenie și a rostit alături de el rugăciuni puternice.

„Îmi dăduse Andrei un brâul Maicii Domnului și l-am ținut la mine, adus de la Muntele Sfânt Athos. Și am o fată care mi-a scris și i-am zis ce rugăciuni am spus, că am primit de la soțul meu brâul, i-am zis că am fost și acolo la mănăstire, și femeia acum are și ea un copil. Mi-a spus că-mi mulțumește frumos. Dacă noi credem că nu este cineva mai presus decât noi, ne înșelăm amarnic!”.

Astăzi, Gina trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei alături de fiica sa, Josephine. Deși primele luni după naștere au fost pline de provocări și emoții intense, vedeta spune că nimic nu o împlinește mai mult decât rolul de mamă.