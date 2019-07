„La Gomera”, în regia lui Corneliu Porumboiu, proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL

Catalogat de către celebra publicație americană IndieWire drept „un amestec șlefuit de motive ale genului care sugerează ce s-ar fi întâmplat dacă echipa «Oceans 11» se forma în Insulele Canare.”, „La Gomera” s-a bucurat de cronici favorabile, fiind caracterizat drept un film noir cu accente comice și minunate răsturnări de situație. Cristi, un polițist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, ajunge în insula La Gomera, în Spania, pentru a învăța „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt, un traficant aflat în arest la București, și singurul din bandă care știe unde sunt ascunși banii.

Din distribuția filmului fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazăr, Sabin Tambrea, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.



„La Gomera” este distribuit de 42 Km Film și Ro Image 2000.

Un alt film românesc care a atras atenția publicului și a criticilor, atât în țară, cât și peste hotare, este „Monștri.”. Debutul în lungmetraj al regizorului Marius Olteanuface parte din competiția ANONIMUL și va intra în cinematografe din această toamnă, distribuit de Transilvania Film.

Câștigător al premiului publicului acordat de publicația Tagesspiegel la Berlinale 2019 și al Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut la TIFF, „Monștri.” prezintă o zi din viaţa a doi tineri căsătoriţi, pe care familia, societatea și prietenii par că îi iubesc când sunt împreună, dar îi judecă şi resping când sunt pe cont propriu, din cauza nevoilor, convingerilor şi opţiunilor lor de viaţă. Marius Olteanu semnează atât regia, cât şi scenariul peliculei, iar din distribuţie fac parte Judith State („Sieranevada”), Cristian Popa, Alexandru Potocean şi Şerban Pavlu („Inimi Cicatrizate”).

În secțiunea Actori în spatele camerei se regăsesc anul acesta două scurtmetraje românești: „Romanian Tradition”, debutul regizoral al lui Pavel Bartoș, o comedie bazată pe o întâmplare reală, petrecută la o nuntă sătească, și „Salix Caprea”, în regia lui Valeriu Andriuță, cel de-al doilea film scurtmetraj regizat de cunoscutul actor de peste Prut, care face parte dintr-un triptic despre Moldova.

Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL va avea loc în perioada 5 – 11 august, la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării. Accesul la proiecțiile din cadrul festivalului este gratuit.

Silva prezintă ediția a 16-a a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMart.

Proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Administrația Fondului Cultural Național, Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara.

Sponsori: Bristot România, TNT Romania, IT Smart Distribution

Parteneri principali: Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, Green Village, Green Dolphin Camping

Parteneri: Selgros, IQOS, Hotel Ibis Gara de Nord, Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23”, Film Festival, iCover, Evergreen Concept, Creatrix Fama, Coca-Cola, Eventbook.ro

Văzut de Radio Guerrilla

Parteneri media: Radio România Cultural, Libertatea.ro, News, All about Romanian Cinema, Films in Frame, Ziarul Metropolis și Un site de muzica.