Larisa Iordache a confirmat despărțirea de iubit, după ce inițial a spus că a fost o glumă. Gimnasta este din nou singură și își dorește pe viitor o relaței serioasă.

„Gluma s-a transformat în ceva serios, dar sunt bine acum. Sunt foarte bine, sunt de ceva vreme singură și îmi e ok. Sper din suflet, ușor, ușor să cunosc alți oameni și de ce nu, să am o relație foarte serioasă pentru că sunt un om foarte serios și îmi doresc ceva de durată și, de ce nu, să fac următorii pași în sensul ăsta”, a spus Larisa Iordache, potrivit Spynews.

În cadrul interviului, concurenta de la „America Express” a vorbit despre motivele care au dus la despărțire. Separarea lor a fost de comun acord, iar Larisa a mărturisit că își dorește lângă ea un bărbat pe care se poate baza.

„Atunci când doi oameni nu se mai înțeleg și nu mai sunt pe aceeași undă, cred că maturitatea din oameni trebuie să își facă apariția și să constate că nu mai e cazul să continue pentru că se poate ajunge la foarte multe lucruri și eu nu mi-am dorit aeastă chestie, pentru că îmi doresc să am o familie frumoasă, îmi doresc să am lângă mine un om pe care să mă pot baza, care se poate baza pe mine și să ne susținem în absolut orice fel de moment. Nu mai eram noi pe aceeași undă așa că am hotărât să ne despărțim de comun acord, pentru că așa era cel mai bine”, a mai spus gimnasta.

„Nu a înșelat nimeni pe nimeni”

Larisa Iordache a ținut să precizeze că nu a fost vorba despre infidelitate. Gimnasta a spus că nu mai era aceeași iubire, astfel că au decis să pună punct.

„Nu a înșelat nimeni pe nimeni. Am fost corecți de la început și am spus când se va termina și va exista un moment în care unul dintre noi se va uita la altcineva cred că este cazul să spunem. Nu s-a întâmplat așa ceva, din fericire, doar că s-a rupt undeva. Nu mai era acea iubire pe care trebuia să o simțim unul față de celălalt și nu mai eram compatibili din punct de vedere al viziunii”, a declarat Larisa Iordache.

