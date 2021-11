Duminică, 21 noiembrie, Anamaria Prodan a fost invitată la Realitatea Plus, unde a anunțat că a devenit acționară la două noi televiziuni din România. Impresara se dedică acum vieții personale, a investit în multe afaceri de când a anunțat separarea de Laurențiu Reghecampf. A cheltuit un milion de euro pe criptomonede, dar a deschis și un magazin de băuturi alcoolice în apropierea Bucureștiului.

Chiar dacă e preocupată de cariera sa, Anamaria Prodan nu uită se situația prin care trece, de despărțirea de Laurențiu Reghecampf. Și în cadrul apariției la televiziunea Realitatea Plus a vorbit despre divorțul de acesta.

„Nu poți să te prezinți în fața României cu o viață destrăbălată”

„Noi am fost o echipă de temut. Așa am văzut eu drumul nostru de când ne-am regăsit. Eu veneam dintr-o căsnicie din care ieșisem de doi ani. Nu a știu nimeni. Eu nu mi-am verificat soțul! Nu i-am umblat în telefon, deși aveam parolele la comun. Nu aveam gelozii. Eram mândră că lumea îmi admira soțul. Nu-mi pare rău că nu i-am controlat telefoanele”, a spus impresara.

„Ceea ce se întâmplă acum cu Laurențiu este jenant. Nu poți să te prezinți în fața României cu o viața destrăbălată. Tu trebuia să fii un model pentru copiii tăi. Lipsește o piesă din acest puzzle ca să pot înțelege ce s-a întâmplat. Lumea îmi spune că de fapt eu eram cea vânată, el era veriga slabă. Și s-a găsit!”, a mai declarat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Băi, Albă ca Zăpada, trezește-te!”

Întrebată dacă face față întregii situații, dacă suferă mult după despărțire, Anamaria Prodan spune că abia acum conștientizează totul, după o lungă perioadă în care nu a crezut toate zvonurile care s-au dovedit a fi adevărate. Laurențiu Reghecampf e într-o relație cu Corina Caciuc, femeia care în curând îi va dărui un copil.

„De ce aș fi dărâmată sau la pământ? Arăt mai bine ca oricând, nu ți se pare? La început a fost puțin ciudat pentru că nu știam ce se întâmplă, pentru că eram înconjurată de minciună și dormeam. Am dormit profund, dar după aceea am avut alături niște oameni care mi-au zis «Băi, Albă ca Zăpada, trezește-te!». Și atunci m-am trezit într-o realitate cruntă. Așa cum am spus mereu, alegerile ieftine se plătesc foarte scump. Pentru mine cel mai important lucru de pe pământ este familia și așa va rămâne pe viață.

Este firesc ca după 16 ani în care construiești imperii, spargi bariere să doară ce se întâmplă. Eram o echipă indestructibilă la nivel de orice!”, a spus Anamaria Prodan, pentru emisiunea „Realitatea Sportivă”.

„Cel mic nu merge încă la școală”

În aceeași emisiune, Anamaria Prodan a dezvăluit că cel care suferă cel mai mult din cauza divorțului dintre ea și Laurențiu Reghecampf este Laurențiu jr, fiul ei și al antrenorului. În plus, băiatul nu merge la școală, ci face cursuri online. „Cel mic nu merge încă la școală. Noi am făcut cerere specială să facă încă învățământ on-line. De ce? Pentru că se duce la școală și toți copiii râd.

Fetele au plecat în America, dar știu tot ce se întâmplă. Noi am sperat că se va trezi și celălalt partener din somnul de veci. Dar nu se va mai trezi, deși mi-aș dori pentru el. Eu niciodată nu m-am uitat la lumea asta de proastă factură. Eu râdeam de fătucile astea și îmi avertizam jucătorii ca nu cumva să cadă în păcat”, a mai povestit vedeta.

Citeşte şi:

Anamaria Prodan, acționară la două noi televiziuni din România. Gigi Becali e pe lista invitaților: „El a fost învățătorul meu”

Ce spune Cătălin Botezatu după ce s-a zvonit că ar avea o avere de 100 de milioane de euro. Designerul și-a făcut testamentul

Reacția Anamariei Prodan la pozele lui Kamara cu actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf. „Sunt niște probleme mari cu domnișoara în cauză”

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a cumpărat două televiziuni din România! Primele declarații

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC despre noua tulpină covid. Ce riscă și persoanele VACCINATE

Observatornews.ro Un bărbat a vrut să se răzbune pe soţie şi a omorât-o după un plan diabolic, în India. S-a folosit de o cobră pentru a o ucide

HOROSCOP Horoscop 22 noiembrie 2021. Leii sunt invitați să se ocupe de ceea ce îi face să se simtă vii și să se bucure de viață

Știrileprotv.ro Cum să plătești tariful corect la RCA, deși prețurile au explodat. Deși toți șoferii pot face asta, puțini cunosc procedura, care este extrem de simplă

Telekomsport Înregistrare şocantă cu Reghecampf. "Mă ameninţi?" Moment incredibil după dezvăluirile despre Kamara şi Corina Caciuc

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL