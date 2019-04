Laurette, despre un nou mariaj. „M-aș căsători din nou, dar nu în închisoare”

La emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, Laurette a făcut dezvăluiri despre viața sa sentimentală. Acesta a mărturisit că și-ar dori să se căsătorească din nou.

„Nu pot să stau cu unul care nu face nimic şi care nu îmi oferă nimic. După ce m-am despărţit de Mihai eu nu am mai avut relaţii, a fost una singură, am fost cu soţul meu un an şi opt luni, nu am reuşit să mergem mai departe, asta este viaţa.

Am rămas prieteni, vorbim la telefon. M-aş căsători din nou, dar nu în închisoare. E greu. Este şi o pedeapsă foarte mare. Dacă erau doi ani, trei ani, patru ani, timpul trece repede”, a afirmat Laurette.

Laurette Atindehou este un cunoscut model din România. Vedeta este mama unei fetițe, Serena, în vârstă de șapte ani. Laurette a fost căsătorită cu Ciprian Nistor, de care a divorțat în anul 2018.

