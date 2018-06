Astăzi, mulatra şi Ciprian Nistor au divorţat, prin acordul ambelor părţi, anunță Spynews.ro.Focoasa mulatră a ajuns încă de la primele ore ale dimineţii la Judecătorie, unde s-a judecat divorţul dintre ea şi Ciprian Nistor.

Laurette și Ciprian Nistor au decis să pună capăt căsniciei care a durat doar câteva luni. Însă, miercuri dimineața, 16 mai, soțul mulatrei nu s-a prezentat în fața judecătorilor, preferând să își trimită doar avocatul, astfel că, mulatra nu a putut divorța până astăzi.

“Nu s-a ajuns la nicio concluzie, s-a amânat pentru luna viitoare pentru probe şi pentru tot ce mai trebuie. Din partea lui a fost avocatul, iar eu am fost personal şi cu avocatul. Eu sper să nu se mai lungească şi să se termine. Este un stres, nu este plăcut să vii pe aici şi să aştepţi în fiecare un termen ca să se ajungă la o concluzie. Nu eu am fost cea care am intentat divorţ, eu am vrut să fie bine. Nu cred că a renunţat la acuzaţii, ci trebuie să aducă probe, că aşa se aduce”, a spus atunci Laurette la Antena Stars.

