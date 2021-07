Lavinia Petrea, un nou proiect. Pentru el, prezentatoarea de la Pro TV a fost nevoită să facă schimbări în casă

Andra Marinescu, arhitect „Visuri la cheie”, i-a dat câteva ponturi Laviniei Petrea de cum își poate amenaja un astfel de colț special, în propria sufragerie.

„Vreau să-mi amenajez acasă un spațiu unde vreau să filmez pentru mine. După cum știți, am blogul laviniapetrea.ro, dar vreau să fac și o variantă video. Și am venit să primesc sfaturi prețioase de la Andra.

Cred că v-ar ajuta foarte mult și pe voi, pentru că am trecut printr-un an în care munca noastră de la birou s-a mutat acasă și cu toții am încercat să ne creăm un spațiu cât mai prietenos”, a spus Lavinia Petrea.

„Este bine într-o amenajare să ai o culoare un pic mai tare, nuanțe care să te ducă cu gândul către natură. Cred că și o oglindă ar ajuta foarte mult, pentru o reflexie a luminii naturale.

Poate să devină și un insta-corner – o amenajare despre asta e. Trebuie să avem grijă să fie o bază clasică și să venim cu anumite accente: plante, elemente de decor, vaze, rame. De exemplu, dacă alegi un scaun crem poți oricând să vii cu perne decorative”, a declarat Andra Marinescu.

