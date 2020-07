Lavinia Pîrva a slăbit 30 de kilograme după naștere. Cât de bine arată acum și care este secretul ei. “Într-adevăr a fost un pic șocant”

“Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă.

După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta, potrivit Wowbiz.

“Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, semințe de in, nucă și scorțișoară.

Prânzul: grătar (pește sau un alt tip de carne) și legume (salată sau la grătar).

Mișcare: Minimum 35 – 40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) și nimic altceva, oricât mi-ar fi de greu”, a mai adăugat Lavinia.

