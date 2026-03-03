Povestea de dragoste dintre Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr a fost, încă de la început, una trăită cu discreție, dar asumată cu maturitate. Departe de agitația mediatică și de comentariile inevitabile care au însoțit relația lor la debut, cei doi au ales să își construiască povestea în ritmul propriu, bazându-se pe valori comune și pe o comunicare autentică.

Într-un interviu pentru viva.ro, Lavinia Pîrva a vorbit deschis despre căsnicia sa și despre felul în care iubirea se manifestă în viața lor de zi cu zi. Artista mărturisește că, pentru ea, dragostea nu înseamnă gesturi spectaculoase sau declarații dramatice, ci sprijin constant, încredere și liniște.

Între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr există o diferență de vârstă de 17 ani, însă acest aspect nu a contat niciodată pentru ei. „Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”.

Cum mențin flacăra iubirii aprinsă

Relația lor s-a consolidat în timp, iar discreția a fost mereu o alegere conștientă. Ambii artiști au cariere solide și o expunere publică intensă, însă viața personală a rămas un spațiu protejat. Această delimitare clară între scenă și familie le-a oferit stabilitate și echilibru.

Lavinia vorbește cu admirație despre partenerul ei, subliniind că maturitatea și experiența lui au fost elemente care au contribuit la armonia din cuplu. În același timp, spune că relația lor funcționează pentru că amândoi investesc timp și energie în ea, fără orgolii inutile.

„Cred că fiecare cuplu își găsește propriul ritm și propriul mod de a fi bine împreună. Pentru noi, important este că există conexiune, comunicare și prezență reală, indiferent de context. Iar dacă au existat momente ce necesitau a fi depășite, am făcut-o cu înțelepciune, răbdare, iubire și cu mult sens, pentru că am ales de fiecare dată să înțelegem ce avem de învățat din ele și să mergem mai departe mai conștienți și mai uniți”, a spus Lavinia.

