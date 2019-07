Lili Sandu și-a îngropat cariera muzicală, dar nu și pe cea de actriță

De Denisa Macovei,

Lili Sandu a renunțat la cariera muzicală

„Eu cânt în fiecare zi. Abia aștept să am un copil, să-i cânt și lui că pe Silviu l-am înnebunit! Nu știu dacă mă mai atrage suficient de mult zona asta cât să fiu pe scenă și recunosc că nici nu am fost deschisă către partea asta cu muzica… S-au schimbat foarte multe în industria muzicală, e ca un monopol. E destul de dificil să răzbați și nu cred că mai am energia și răbadarea pe care le aveam înainte. Din păcate, eu nu-mi compun singură și atunci e destul de greu până ajungi să lansezi o melodie. Nici nu m-aș mai vedea în fustă scurtă și dansând cu două dansatoare”, ne-a mărturisit Lili.

Televiziunea îi place însă – ultima ei experiență pe micul ecran a fost ca moderatoare a emisiunii „Fan Arena” de la Kanal D -, iar la actorie visează cu ochii deschiși. Acesta e și domeniul în care și-ar investi energia, dacă i s-ar ivi ocazia. Dorința ei cea mai mare: un film sau un serial în care să joace cu Silviu Țolu, viitorul ei soț.

Lili Sandu ar vrea să joace într-un film alături de viitorul ei soț

„Îmi surâde ideea, dar trebuie să se mai și întâmple. Din păcate, la noi în țară nu se fac multe producții. Când vor fi castinguri fi nu voi spune nu! Eu și Silviu am vrea să jucăm împreună într-un serial”, ne-a mai spus ea.

VIDEO: Grigore Alexandru

Citeşte şi:

Iohannis, reacție în cazul fetelor dispărute în Caracal. Președintele cere anchetă în CSAT, iar cei găsiți vinovați să fie aspru sancționați