Anul acesta E! a oferit mai multe premii onorifice: artista Jennifer Lopez a primit distincția The Peoples Icon Award, antreprenorul și filantropul Tyler Perry titlul The Peoples Champion of 2020 Award și premiata actriță, producătoare și CEO, Tracee Ellis Ross, distincția The Fashion Icon Award.

Pe scenă au evoluat Justin Bieber, care a cântat hitul “Holy” și noua piesă “Lonely”, iar Chloe X Halle au interpretat “Ungodly Hour”.

Câștigătorii de la ediția din 2020 a E! Peoples Choice Awards sunt:

THE MOVIE OF 2020

Bad Boys For Life

THE COMEDY MOVIE OF 2020

The Kissing Booth 2

THE ACTION MOVIE OF 2020

Mulan

THE DRAMA MOVIE OF 2020

Hamilton

THE FAMILY MOVIE OF 2020

Onward

THE MALE MOVIE STAR OF 2020

Will Smith

THE FEMALE MOVIE STAR OF 2020

Tiffany Haddish



THE DRAMA MOVIE STAR OF 2020

Lin-Manuel Miranda

THE COMEDY MOVIE STAR OF 2020

Joey King

THE ACTION MOVIE STAR OF 2020

Chris Hemsworth

THE SHOW OF 2020

Grey’s Anatomy

THE DRAMA SHOW OF 2020

Riverdale

THE COMEDY SHOW OF 2020

Never Have I Ever

THE REALITY SHOW OF 2020

Keeping Up with the Kardashians

THE COMPETITION SHOW OF 2020

The Voice

THE MALE TV STAR OF 2020

Cole Sprouse

THE FEMALE TV STAR OF 2020

Ellen Pompeo

THE DRAMA TV STAR OF 2020

Mandy Moore

THE COMEDY TV STAR OF 2020

Sofia Vergara

THE DAYTIME TALK SHOW OF 2020

The Ellen DeGeneres Show

THE NIGHTTIME TALK SHOW OF 2020

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

THE COMPETITION CONTESTANT OF 2020

Gigi Goode

THE REALITY TV STAR OF 2020

Khloe Kardashian

THE BINGEWORTHY SHOW OF 2020

Outer Banks

THE SCI-FI/FANTASY SHOW OF 2020

Wynonna Earp

THE MALE ARTIST OF 2020

Justin Bieber

THE FEMALE ARTIST OF 2020

Ariana Grande

THE GROUP OF 2020

BTS

THE SONG OF 2020

Dynamite (BTS)

THE ALBUM OF 2020

Map of the Soul: 7 (BTS)

THE COUNTRY ARTIST OF 2020

Blake Shelton

THE LATIN ARTIST OF 2020

Becky G

THE NEW ARTIST OF 2020

Doja Cat

THE MUSIC VIDEO OF 2020

Dynamite (BTS)

THE COLLABORATION SONG OF 2020

WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion)

THE SOUNDTRACK SONG OF 2020

Only the Young (Taylor Swift– Miss America)

THE SOCIAL STAR OF 2020

Emma Chamberlain

THE BEAUTY INFLUENCER OF 2020

James Charles

THE SOCIAL CELEBRITY OF 2020

Ariana Grande

THE ANIMAL STAR OF 2020

Doug the Pug

THE COMEDY ACT OF 2020

Leslie Jones: Time Machine

THE STYLE STAR OF 2020

Zendaya

THE GAME CHANGER OF 2020

LeBron James

THE POP PODCAST OF 2020

Anything Goes with Emma Chamberlain

Gala E! People’s Choice Awards și Live From The Red Carpet sunt reluate luni, 16 noiembrie, de la ora 18:00 și marți, 17 noiembrie, de la 17:00.

Pentru prima oară în istorie, E! Peoples Choice Awards a oferit două trofee în România: Romanian Social Media Star of 2020 câștigat, în urma votului publicului, de Cristina Ich, pe locul doi și trei fiind votate Alina Ceușan și Bianca Adam, și premiul onorific Person of the Year – Romania oferit fondatoarelor asociației ”Dăruiește viață”, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, pentru munca, dedicarea și pasiunea lor de a ajuta la reconstrucția sistemului de sănătate.

