Colaborări cu Marius Moga, Sore, Adda, Roxen…

De atunci, Liviu Teodorescu și-a conturat un stil recognoscibil, susținut de abilitățile sale de compozitor și multiinstrumentist. „Ești piesa” a marcat debutul său solid pe radio, iar anii următori au adus o serie de single-uri care au dominat topurile, melodii precum „Gelos”, „Dor de ea”, „Cine m-a pus” sau „Matematica iubirii”, piesă creată împreună cu fratele său, Matei. 

Pe lângă cariera de interpret, Liviu Teodorescu este apreciat și ca autor de hituri pentru alți artiști. A colaborat cu artiști de top ca Marius Moga, Adda, Robert Toma și Sore. Colaborări precum „Fanele” (cu Dorian Popa și Laura Giurcanu) sau succesul radio al piesei „Obsesie” i-au consolidat statutul de artist.

În ultimii ani, Liviu Teodorescu a continuat să fie prezent în topuri prin colaborări și lansări constante. În 2024, a atras atenția cu piese precum „Nu pleca”, alături de Roxen, „Iubirile din liceu” sau „Alarmă falsă”, în colaborare cu Eva Timush. 2025 marchează atât lansări noi, precum „Bună”, „Una ca tine”, „Bună dimineața”, cât și revenirea seriei LiTe Moments, cu piese precum „O să te cuprind” și „De azi nu mai beau”.

Libertatea a discutat cu Liviu Teodorescu despre cea mai recentă piesă a sa, „Un minut”, dar și despre parcursul său artistic, momentele care i-au definit cariera, schimbările din industria muzicală, inspirația din această perioadă, impactul paternității asupra vieții sale și planurile sale.

„Un minut”, o piesă despre limite sănătoase în relații

Liviu Teodorescu a lansat piesa „Un minut”, o piesă despre respectul de sine în relații. Melodia, scrisă și produsă integral de artist, a atras atenția publicului încă din faza de teaser, viralizându-se rapid pe TikTok, unde primele secunde au rezonat cu mii de utilizatori. „Un minut” vorbește despre limitele sănătoase într-o relație și despre acele gesturi aparent mărunte care pot face diferența dintre o iubire reală și una construită pe compromisuri.

Libertatea: De unde a pornit ideea piesei „Un minut”? Ce te-a făcut să te concentrezi tocmai pe perspectiva asta?

Liviu Teodorescu: Ideea piesei a pornit de la gândul că sunt foarte mulți oameni pe lumea asta care stau în relații toxice, din diverse motive. Chiar dacă adevărul e evident, își găsesc scuze ca să își justifice stările rele. Am vrut să scriu o piesă care să deschidă ochii.

– Ce ți-ai dorit ca publicul să simtă când vede clipul?

– Mi-aș dori ca finalul videoclipului să atragă atenția și să facă oamenii să realizeze că de multe ori există soluții pentru suferință, dar chiar ei sunt cei care nu le iau în seamă.

– Crezi că oamenii uită prea des propria valoare într-o relație?

– Depinde de relație. În cazul ăsta vorbim de o relație toxică și care prin definiție presupune ca unul din parteneri să-și uite valoarea. În relațiile echilibrate, partenerii își dau valoare unul altuia. În relațiile toxice, unul din parteneri își ia valoarea din suferința și neputința celuilalt.

– Care e „gestul mic” care te face pe tine să simți că ești iubit sau apreciat?

– Atenția de orice fel. Un sărut neașteptat, o seară spontană de film, orice. Și eu încerc să ofer aceleași gesturi mici.

Momentul care a făcut diferența în cariera lui

– Care crezi că a fost momentul decisiv în cariera ta?

– Cred că momentul în care am început să am succes în cariera mea solo. Dacă nu se întâmpla asta, puteam fi doar un alt băiat care a participat la Vocea României și a jucat într-un serial după.

– Ai trecut prin proiecte foarte diferite: Eurovision Junior, LaLa Band, hituri solo, colaborări. Ce ți-a definit cel mai mult identitatea artistică?

– Faptul că îmi compun muzica. Nu sunt vreun fashion icon, nu am vreun lifestyle extravagant, nu îmi plac scandalurile media. Dar faptul că îmi scriu muzica mi-a dat o identitate, chiar dacă asta a presupus poate pași mai mici, dar siguri.

– Mulți artiști visează să fie și compozitori, și interpreți. Tu cum reușești să le echilibrezi fără să sacrifici calitatea?

– Cred că Liviu-interpretul nu ar exista fără Liviu-compozitorul. Mi-ar fi greu să interpretez ceva în care nu cred, deci echilibrul există din start.

– S-a schimbat mult industria în ultimii ani, mai ales din cauza TikTok. Crezi că e mai ușor sau mai greu acum să creezi un hit?

– Cred că e mai ușor pentru oricine să își lanseze muzica. Și fix de asta e mai greu ca muzica să ajungă hit, pentru că oricine are acces la platforme și poate posta un refren pe TikTok. Acum, depinde de fiecare cât și cum înțelege ce au nevoie oamenii să asculte, aici se face diferența cred.

– Care e cel mai mare mit despre muzică pe care ți-ai dori să-l demontezi?

– Că vocea contează cel mai mult. Contează și aia, dar cel mai mult contează ce cântă vocea, adică piesa.

Între disciplină, vis și familie

– Ce te inspiră în perioada asta, ca om și ca artist?

– Mă inspiră visul pe care îl am, și anume să ajung cel mai mare artist din România, ha ha ha.

– Cum te-a schimbat paternitatea?

– M-a făcut mai pragmatic și mai disciplinat. Disciplina e cel mai mare câștig pe care l-am dobândit în anii ăștia. Mersul la sală, studioul, social media, concertele, astea sunt prioritățile mele, pe lângă familie, desigur.

– Ce planuri ai?

– Îmi doresc ca muzica mea să ajungă să aibă o viață proprie, indiferent de eforturile mele de a o promova. Să ajungă pe buzele tuturor.

– Este ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să împărtășești cu noi?

– Ce înălțime am, dar asta am fost întrebat de prea multe ori. (1,95 m)

