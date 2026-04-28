Întrebată dacă această transparență a ei a funcționat ca un magnet pentru gelozii sau nesiguranțe în relațiile sale, interpreta a răspuns sincer, într-un interviu pentru revista VIVA!

„Cred că sinceritatea este un filtru foarte puternic. Da, uneori poate activa insecurități în oameni, mai ales dacă nu sunt obișnuiți cu transparența. Dar, pe termen lung, este un lucru bun. Prefer să fiu exact cine sunt și să rămână lângă mine oamenii care pot gestiona asta. Doar așa, relațiile devin mai autentice și mai sănătoase. Oamenii care ascund multe, care se prefac sunt cei care vor lua transparența ta și ți-o vor reproșa sau îi vor spune falsitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cea mai mare lecție a fost să învăț să-mi respect limitele. Mult timp am crezut că iubirea înseamnă să dai fără măsură, să înțelegi tot, să ierți tot. Astăzi, știu că iubirea sănătoasă presupune și limite, și respect reciproc. Am învățat, de asemenea, că intuiția noastră ne spune de multe ori adevărul foarte devreme… doar că uneori alegem să nu o ascultăm. Și am învățat că iubirea de sine nu este narcisism. Respectul și grija pe care ți le oferi sunt standardul la care ceilalți se vor raporta”, a declarat Lora pentru sursa citată.

În cadrul interviului, Lora a vorbit și despre căsnicia cu soțul ei, dezvăluind cum o mai surprinde acesta după atâția ani de relație.

„După atâția ani, surprizele nu mai sunt neapărat spectaculoase, dar sunt autentice. Uneori e o cină pregătită acasă, alteori o idee spontană de a pleca undeva sau pur și simplu momentele în care ne oprim din tot ce facem și ne acordăm timp unul altuia. Într-o lume plină de surprize, e bine să știi că liniștea de acasă nu e o altă surpriză, ci o constantă, o certitudine”, a mai spus Lora pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE