Potrivit unor surse judiciare, în cursul zilei de astăzi, dar și mâine, toți medicii implicați în acest dosar vor fi chemați la Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru a fi înștiințați despre schimbarea calității în dosar, dar și despre alte extinderi de urmărire penală.

Ancheta de la Spitalul Pantelimon a continuat

Ancheta în acest caz a început în aprilie 2024, în urma acuzațiilor făcute de o asistentă, care a susținut că 20 de pacienți de la ATI au murit în perioada 4-7 aprilie din cauza administrării incorecte a unei substanțe, este vorba despre noradrenalină. Spitalul a anunțat apoi că în intervalul indicat au murit 17 pacienţi.

Corpul de Control al ministrului Sănătății și comisia spitalului au făcut anchete separate, dar au anunțat că pacienții au fost tratați corect. Pe 8 august, doctorițele Mirela Păiuș și Maria Miron, ultima poreclită „Doamna cu coasa”, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, însă ulterior, pe 21 august 2024, ele au fost eliberate după o decizie luată de Curtea de Apel București.

Noradrenalina, în centrul anchetei de la Spitalul Pantelimon

Cazul a izbucnit în primăvara anului 2024, în urma unor sesizări venite din interiorul spitalului. O asistentă medicală a reclamat faptul că, în perioada 4-7 aprilie 2024, în cadrul Secției de Terapie Intensivă (ATI), s-ar fi înregistrat un număr neobișnuit de mare de decese — 17 pacienți în doar patru zile.

Acuzația inițială a fost că medicii ar fi scăzut intenționat doza de noradrenalină (un medicament vital pentru menținerea tensiunii arteriale la pacienții critici) unor pacienți, cu scopul de a elibera paturile din secție.

