Horoscop Berbec – 28 aprilie 2026:

Piedicile pe care le descoperi astăzi sunt rodul unor gânduri complicate pe care le-ai tot alimentat în ultima vreme. Îți faci cam multe iluzii despre orice.

Horoscop Taur – 28 aprilie 2026:

Este important să-ți ții firea și să nu-ți pierzi curajul, chiar dacă lucrurile nu evoluează așa cum ți-ai fi dorit.

Horoscop Gemeni – 28 aprilie 2026:

Crește capacitatea de regenerare, mai ales pe fondul unor gânduri și preocupări mai lejere, mai optimiste.

Horoscop Rac – 28 aprilie 2026:

Simți nevoia să te ocupi mai mult de casă, de mediul tău intim, ca să contribui la refacerea armoniei, prin orice mijloace ai la îndemână.

Horoscop Leu – 28 aprilie 2026:

Este important să asculți ce au de spus cei din anturaj, dar să nu dai prea multă importanță informațiilor care ajung la tine, până nu le verifici cum se cuvine.

Horoscop Fecioară – 28 aprilie 2026:

S-ar putea să descoperi, cu surprindere, că nu mai funcționează metodele pe care le cunoșteai și anumite planuri nu mai funcționează. Vor trebui regândite de la zero.

Horoscop Balanță – 28 aprilie 2026:

Astăzi te ocupi de tine și bine faci. Ca să folosești cât mai mult din potențialul pozitiv al acestei zile, ai putea să temperezi conflictele din relațiile cu partenerii.

Horoscop Scorpion – 28 aprilie 2026:

Este posibil să te deruteze ideile care circulă astăzi cu mare viteză. Va trebui să selectezi ceea ce te interesează, ca să nu te mai simți copleșit.

Horoscop Săgetător – 28 aprilie 2026:

Este un moment delicat în relația cu cei dragi. Ar fi bine să fii mai diplomat decât de obicei, ca să nu complici și mai mult situația.

Horoscop Capricorn – 28 aprilie 2026:

Ești dispus să acorzi atenție ideilor noi care circulă peste tot, dar știi și tu că ai nevoie de un reper, de un plan, ca să știi ce cauți și pentru ce.

Horoscop Vărsător – 28 aprilie 2026:

Amestecul de nerăbdare, dezamăgire și pesimism nu poate duce la nimic bun, mai ales în relațiile cu apropiații.

Horoscop Pești – 28 aprilie 2026:

Ai ocazia să privești cu atenție felul în care îți măsori valoarea personală și la ce o raportezi. Există riscul unor evaluări greșite, nedrepte față de tine.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE