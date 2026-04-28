Vacile Highland au dispărut de pe pășuni din cauza TikTok

Fenomenul a fost semnalat în Marea Britanie, unde aceste animale au ajuns ținte pentru vizitatori atrași de clipurile virale de pe TikTok, potrivit publicației Revista Ferma.

Totul s-a întâmplat în Hothfield Heathlands, o zonă naturală aflată la aproximativ o oră și jumătate de Londra. Acolo, numărul turiștilor care se apropiau de vaci pentru poze și filmări a crescut atât de mult, încât Kent Wildlife Trust a decis să mute temporar vitele Highland într-un loc care nu a fost făcut public.

Vacile au fost mutate într-un loc ținut secret

Decizia a fost luată pentru protejarea animalelor. Vizitatorii nu mai veneau doar să se plimbe în natură, ci încercau să obțină și imagini cât mai spectaculoase pentru TikTok, Instagram sau alte platforme sociale.

În timp, vacile au ajuns să fie tratate ca decor pentru filmări. Oamenii se apropiau prea mult, le urmăreau pentru cadre bune și ignorau regulile puse pentru siguranța lor și a animalelor.

Reprezentanții organizației au transmis că numărul „turiștilor de conținut” a crescut, iar situația a devenit tot mai greu de controlat.

Relocarea este temporară, dar cazul arată cât de repede poate produce efecte reale un trend online. O filmare de câteva secunde poate părea nevinovată, însă pentru animale înseamnă stres, agitație și risc.

Turiștii au ignorat toate interdicțiile

Problemele au apărut după ce mai mulți vizitatori au început să ignore regulile simple din zonă. Nu au păstrat distanța față de animale, au ieșit de pe traseele marcate, au lăsat câinii liberi și au încercat să se apropie cât mai mult de vaci.

Unii au ignorat și interdicțiile privind hrănirea sau atingerea animalelor. Pentru cei care caută o poză bună, astfel de gesturi pot părea banale. Pentru animale însă, ele pot însemna teamă și stres.

Vitele Highland sunt animale mari, iar apropierea forțată le poate face să reacționeze defensiv. Asta poate fi periculos și pentru oameni, mai ales când vizitatorii uită că nu se află într-un parc tematic, ci într-o zonă naturală protejată.

Aceste animale sunt numite uneori „ingineri ai ecosistemului”, pentru că schimbă și întrețin mediul în care trăiesc. Când sunt deranjate constant, nu își mai pot face acest rol, iar efectele nu se opresc la ele. Poate fi afectată întreaga zonă în care pasc.

Nu este primul trend online periculos pentru animale

Cazul vacilor Highland nu este unul izolat. În ultimii ani, mai multe provocări de pe internet au împins oamenii să se apropie prea mult de animale, uneori doar pentru câteva secunde de atenție online. Printre exemplele menționate se află trenduri precum „Kiss a cow” sau „Cow tipping”, care au atras atenția asupra riscurilor pentru animale, dar și pentru oameni.

În același timp, turismul construit în jurul interacțiunii directe cu animalele a devenit tot mai popular. Problema apare când fotografia, clipul sau viralizarea devin mai importante decât siguranța și bunăstarea animalelor.

Mutarea vitelor Highland este o soluție de moment și vor fi aduse înapoi atunci când va fi posibil.

