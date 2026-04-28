Garsonieră de aproape un milion de euro în München

În München, prețurile imobiliare continuă să urce puternic. O garsonieră cu o suprafață de numai 30,41 metri pătrați a fost scoasă la vânzare pentru 945.000 de euro.

Locuința cu o cameră și baie se află la parterul unui imobil de pe Johannisplatz, în cartierul Haidhausen, una dintre zonele populare ale orașului și este oferită spre vânzare de compania imobiliară Legat Living.

Clădirea, care include mai multe apartamente, urmează să fie gata pentru locuire în vara anului 2026 și, potrivit dezvoltatorului, va beneficia de finisaje premium, un sistem automat de parcare subterană și lift către toate etajele. Pentru locuința de la parter însă, liftul este însă mai puțin util.

Alte apartamente ajung la 6 milioane de euro

În același imobil, prețurile cresc considerabil pentru apartamentele mai mari.

Penthouse-ul de aproximativ 173 de metri pătrați este scos la vânzare pentru aproape 6 milioane de euro. Un apartament de 39 de metri pătrați, situat la etajul 1, costă aproape 1,1 milioane de euro, iar un altul, cu patru camere, aflat la etajul 3, este deja rezervat, la un preț de aproape 4,2 milioane de euro.

Pentru mulți, suma cerută pentru garsonieră pare extrem de mare. Specialiștii din domeniu spun însă că astfel de valori nu mai surprind în München.

Avocatul Rudolf Stürzer, reprezentant al Asociației Proprietarilor din München, a explicat nivelul ridicat al prețurilor prin scumpirea continuă a terenurilor, majorarea costurilor de construcție cu 30-40% după pandemie și existența unei categorii de cumpărători cu resurse financiare ridicate. „Locuințele cu standard ridicat sunt foarte căutate. În München există mulți bani”, a spus Stürzer pentru Bild.

Avocat: Străinilor le place să investească în München

Potrivit expertului, garsoniera de 30 de metri pătrați nu este neapărat potrivită pentru a fi închiriată, însă poate reprezenta o investiție. „Există numeroși clienți străini cărora le place să își investească banii în München”, a mai spus avocatul Rudolf Stürzer.

Pentru comparație, apartamentele noi situate în zone centrale din München costă, în medie, aproximativ 20.000 de euro pe metrul pătrat.

La periferia orașului, prețurile variază între 10.000 și 15.000 de euro pe metrul pătrat.

La sfârșitul anului trecut, un apartament de lux din München a stabilit un record de preț pe piața imobiliară germană. Situat în cartierul Gärtnerplatz, penthouse-ul din fostul complex „The Seven” a fost scos la vânzare pentru suma de 18,7 milioane de euro.

