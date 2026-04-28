„Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un tânăr, de 24 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism, pe D.J.601, din direcția Videle către Mârșa, nu ar fi adaptat viteza de deplasare într-o curbă, intrând în coliziune cu un microbuz, condus de către un bărbat, de 39 de ani, din județul Teleorman”, a transmis IPJ Giurgiu.

La locul tragediei au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv pompieri din cadrul ISU Teleorman cu autospeciale de stingere, ambulanțe SMURD și SAJ, precum și poliția. În ciuda eforturilor medicilor, doi pasageri din autoturism, o adolescentă de 16 ani și un tânăr de 21 de ani, ambii din comuna Roata de Jos, au murit din cauza rănilor suferite.

Foto: ISU Giurgiu

Un bărbat de 38 de ani, aflat în microbuz, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce o altă persoană a primit îngrijiri la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.

