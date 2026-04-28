Brânzeturi care sprijină echilibrul colesterolului

Crescenza/Stracchino

Conținut de colesterol: 53 mg/100 g

Acest tip de brânză moale italiană este apreciat pentru gustul său delicat și proaspăt. Cu un conținut scăzut de colesterol – doar 53 mg la 100 de grame – poate fi utilizată atât ca pastă tartinabilă, cât și în salate sau sosuri cremoase.

Brânza feta

Conținut de colesterol: 68 mg/100 g

Brânza grecească în saramură este bogată în proteine ușor digerabile și în minerale precum fosfor și calciu. Totuși, cei care suferă de hipertensiune ar trebui să o consume cu moderație din cauza conținutului său ridicat de sodiu, care poate contribui la creșterea tensiunii arteriale.

Ricotta

Conținut de colesterol: 52 mg/100 g

Această combinație de lapte de oaie și vacă este o alegere excelentă pentru cei care caută un produs lactat cu conținut redus de grăsimi. Pe lângă faptul că este bogată în proteine, calciu, fosfor și vitamina A, ricotta conține doar 52 mg colesterol la 100 g. Este recomandat să fie consumată de două ori pe săptămână pentru a susține aportul optim de proteine.

Brânzeturi cu beneficii suplimentare

Gorgonzola

Conținut de colesterol: 80 mg/100 g

Deși este considerată o brânză grasă, Gorgonzola conține mai puțin colesterol decât o aripioară de pui. În plus, datorită prezenței mucegaiului Penicillium, Gorgonzola este foarte ușor de digerat. Consumată ocazional, poate face parte dintr-o dietă echilibrată.

Mozzarella

Conținut de colesterol: 46 mg/100 g

Această specialitate italiană este o sursă excelentă de potasiu, calciu, fosfor, vitamina A și B2. Introducerea sa în dietă de două ori pe săptămână poate contribui la menținerea unui stil de viață sănătos.

Sbrinz și Parmesan

Conținut de colesterol: 88 mg/100 g

Deși au un conținut mai ridicat de colesterol, brânzeturile Sbrinz și Parmesan conțin și cantități semnificative de zinc, fier și vitaminele A și B. Este indicat să fie consumate cu moderație, o dată pe săptămână.

Brânza cottage

Conținut de colesterol: 17 mg/100 g

Cu un conținut scăzut de grăsimi (3-5%) și doar 17 mg colesterol la 100 g, brânza cottage este liderul brânzeturilor sănătoase. Cremozitatea și valoarea nutritivă ridicată o fac o opțiune excelentă pentru o dietă echilibrată.

Contrar credinței populare, nu toate brânzeturile sunt dăunătoare pentru sănătatea cardiovasculară. Alegerea tipurilor potrivite de brânzeturi, cum ar fi cele menționate mai sus, poate contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului fără sacrificii majore în alimentație. Cheia este moderația și informarea corectă.

