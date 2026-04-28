„Ar putea deveni normal să lucrăm până la 80 de ani”, informează specialiștii, însă păstrarea aceleiași profesii timp de decenii este puțin probabilă. În schimb, formarea continuă sau chiar o nouă calificare la 50 de ani ar putea deveni o necesitate.

Economisirea devine critică. Pentru a susține o pensie mai lungă, dar și perioade de pauză sau reconversie profesională, tinerii sunt sfătuiți să înceapă să economisească devreme.

„Cine începe din timp beneficiază de efectul dobânzii compuse”, afirmă experții.

Percepția asupra vârstei înaintate ar putea, de asemenea, să se schimbe. „80 ar fi noul 60”, iar oamenii care se simt mai tineri trăiesc, conform studiilor, mai mult și mai sănătos.

Pentru a evita izolarea socială, Heute subliniază nevoia unor structuri sociale noi, precum casele intergeneraționale, prevenția medicală extinsă și implicarea activă a vârstnicilor în comunitate.

„Fără aceste măsuri, riscăm să avem o societate cu mulți vârstnici singuri și marginalizați”, mai avertizează sursa citată.

