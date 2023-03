De aproximativ 8 ani, Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu și se iubesc extrem de mult. Relația lor nu a fost întotdeauna lapte și miere, însă au reușit să treacă împreună peste toate obstacolele care au apărut în relația lor.

„Am fost cu el la capătul lumii, la capătul puterilor și e mereu acolo”

Într-un interviu pentru ciao.ro, arista a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de iubitul ei, Ionuț Ghenu. Lora susține că dragostea ei pentru partenerul ei este necondiționată și este recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase care se întâmplă în viața ei.

„Lora e îndrăgostită pentru că are de cine. Și dacă nu ar fi avut iubit ar fi fost oricum îndrăgostită de muzică, de oameni, viață. E o stare în care îmi place să fiu. Faptul că am un bărbat dar și un public capabil să mă simtă și să mă iubească cum am eu nevoie mă face să fiu recunoscătoare și umilă în fața unui Univers atât de darnic. (…) Iubirea este GPS-ul vieții noastre. Dacă iubirea ne arată drumul înseamnă că orice altceva ne duce în pustiu.”

Și a continuat: „Am fost cu el la capătul lumii, la capătul puterilor și e mereu acolo. Colegul meu de bancă și iubitul meu.”

„Eu îmi fac planuri cu el și îl văd în viitor până la capăt”

Lora a spus ce îl face pe Ionuț Ghenu atât de special pentru ea. Amândoi își doresc aceleași lucruri și sunt convinși că vor reuși împreună să facă tot ceea ce și-au propus. Cântăreața nu își mai vede viața fără partenerul ei, care i-a demonstrat iubirea adevărată.

„Eu îmi fac planuri cu el și îl văd în viitor până la capăt dar în același timp încerc să nu fiu un om care constrânge sau pune presiune pe un viitor pe care nu ne este dat să îl cunoaștem, din motive bine întemeiate. Cred că tot ce urmează să trăim este pentru evoluția noastră în această școală numită viață. Şi cel mai corect este să ne dorim să facem paşi în direcția dorită dar să lăsăm omului de lângă noi, libertatea să ne aleagă. Cred că e minunat să ne spunem că nu ne vedem viața fără celălalt, dar dacă spunem prea des se transformă în constrângere. Ce va fi, va fi şi trebuie respectate toate lecțiile”, a mai declarat artista pentru sursa mai sus menționată.

„Balinezii îmi amintesc de românii sufletişti şi primitori”

Lora și Ionuț Ghenu au plecat la începutul lunii ianuarie în Bali și vor reveni acasă în aprilie. Cântăreața s-a îndrăgostit de acest loc, unde are parte de multe experiențe de neuitat.

„Bali este locul unde există workshopuri pentru orice. Vrei să înveți să croșetezi, ai clase, vrei să înveți social media, ai clase, vrei să înveți să respiri și să te vindeci, ai clase. Evenimentele lor sunt bazate pe cunoaștere, autocunoaștere și socializare. Totul e îndreptat spre vindecare, oamenii crează comunități se ajută, se susțin unii pe alții și își îmbunătățesc constant aptitudinile. Cum ar putea Bali să nu inspire pe cineva? Abia aștept sesiunile de compoziție pe care le organizez cu artiști locali și nu numai. Aici, foarte mulți cântă la chitară și e pur și simplu magic. Sunt artiști prin definiție și foarte empatici. Balinezii îmi amintesc de românii sufletişti şi primitori care eram şi încă reuşim să fim.”

