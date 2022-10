Declarațiile Deliei Matache despre faptul că nu vrea să facă copii au stârnit multe controverse în mediul online. Adina Alberts, soția lui Viorel Cataramă, a postat pe contul de Facebook un mesaj în care o înseamnă pe artistă să se răzgândească.

„Un copil nu-ți blochează viața. Un copil nu-ți taie aripile. Un copil este energie nouă, pură. Este sens, direcție și motivație în viață. Este IUBIRE și ÎMPLINIRE! Nu cunosc nicio femeie care să fi luat decizia de a nu avea copii și care să nu fi regretat până la urmă. Este doar un sfat pe care ți-l ofer cu prietenie! Delia, mai e încă timp”, s-a exprimat celebra doctoriță.

După ce a citit postarea făcută de Adina Alberts, Lora a reacționat și i-a lăsat un comentariu. „Draga mea dragă, sfaturile prieteneşti de o astfel de intimitate, pe uterul și viața altei femei, nu se dau pe Facebook. În „meseria’ ei are mai multă „energie nouă” decât ar putea duce un om fără această vocație. Deci nu are cum să îi lipsească ceva ce are din belşug.

Cred că s-a săturat să răspundă la întrebarea asta. A epuizat toate motivele. Și cred că cel mai cinstit e să înțelegem că există şi această perpectivă. Pup”, a scris cântăreața.

Comentariul Lorei nu a fost trecut cu vederea de către medicul estetician, astfel că i-a dat imediat o replică. „Draga mea, mai citește încă o data postarea… Cred că ai ratat esențialul’, i-a răspuns Adina Alberts artistei.

Delia Matache a declarat că nu vrea copii

Artista, în vârstă de 40 de ani, este căsătorită din anul 2012 cu Răzvan Munteanu, însă până acum nu au făcut copii.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

