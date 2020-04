Loredana Groza și secretul succesului celor 35 de ani de carieră: „Mă bazez pe flerul și imaginația mea. Nu vine nimeni să-mi spună ce să fac”

De Andreea Romaniuc Archip,

Loredana: Loredana, te provoc să dăm timpul înapoi și să îmi poveștești despre prima emisiune la care ai participat în copilărie. Cine te-a susținut să îți urmezi acest vis?

Loredana Groza: Prima mea emisiune a fost „Steaua fără nume”, la TVR. Aveam 14 ani. M-au susținut părinții și cei care m-au descoperit la Festivalul Cântarea României de la Focșani, Dumitru Moroșanu și Jolt Kerestely, care m-au chemat la București, la preselecții. Și chiar dacă mama voia să mă ocup mai mult de școală decât de muzică, tata mă ajuta mai mult din umbră și venea cu mine peste tot.

Am câștigat ediția aceea „Steaua fără nume”. Și îmi amintesc că pe vremea aceea eram o fetiță foarte timidă din Onești, care abia se auzea când își rostea numele, dar care spărgea paharele atunci când începea să cânte.

Care a fost cel mai greu moment din cariera ta muzicală și cum l-ai depășit?

Au fost foarte multe, pentru că scena este o junglă. Iar ca să reziști 35 de ani într-un domeniu atât de competitiv și schimbător e foarte dificil. Sunt poate singurul exemplu care a reușit această performanță. Asta ține foarte mult de tine, de cât îți dorești, de pasiunea pe care o ai și de cât ești dispus să sacrifici, pentru că există un preț pe care îl plătești. Dar e natura mea să fiu competitivă, asta e ceea ce mi-a adus bucurie. Îmi place să fac oamenii fericiți, chiar dacă uneori mi-a fost greu ori au existat momente în care simțeam că nu mai pot, momente în care trebuia să trec peste boală, suferință, durere și să duc până la capăt un concert sau un turneu. Întotdeauna însă fanii mei mei au fost cei mai importanți, iar susținerea lor a fost pentru mine o misiune și nu puteam să-i dezamăgesc.

Ești o artistă care tot timpul se reinventează. Ai o echipă cu care te consulți în acest sens sau te bazezi pe ideile tale?

Mă bazez pe ideile mele, pe flerul meu și imaginația mea. Nu vine nimeni să-mi spună ce să fac. Bune sau rele sunt deciziile mele, sunt alegerile mele și le fac extrem de natural fără să fiu obligată de cineva. Întotdeauna am fost o rebelă, face parte din personalitatea mea și nu vreau să fiu altfel. Toate deciziile legate de mine îmi aparțin. Mă implic de la compunerea, orchestrarea cantecelor, look-urile pe care le creez, postările pe facebook și instagram, în absolut tot.

Ce complexe de ordin fizic ai avut și cum le-ai rezolvat?

Cu toții avem. Am vrut să am părul creț, dar îl am drept. Am realizat mai târziu că e mai simplu să-l fac creț, dacă-i drept (râde). Apoi mi s-a părut că sunt prea mică de înălțime dar, dacă știi să mergi și să dansezi pe tocuri, poți compensa. Mi-am dat seama că orice crezi tu că te complexează te face diferit.

